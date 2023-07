Krummenscheider Weg: Mobile Ampelanlage bleibt länger stehen

Von: Olaf Moos

Der Verkehr, der durch die Engstelle am Krummenscheider Weg fließt, wird für drei weitere Monate von einer mobilen Ampelanlage geregelt: Der Fachdienst Bauservice der Stadt Lüdenscheid hat die Maßnahme in Absprache mit den Verkehrsplanern bis einschließlich 30. September verlängert.

Lüdenscheid - Am 17. April war die Altenaer Straße wegen der bevorstehen Sprengung der Talbrücke Rahmede für mehrere Wochen voll gesperrt worden. Vor diesem Hintergrund war mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen im Stadtteil Dickenberg zu rechnen.

Um für die Engstelle am Krummenscheider Weg, an der kein Begegnungsverkehr möglich ist, eine eindeutige Regelung zu schaffen und die Unfallgefahr zu minimieren, ließen Bauservice und Verkehrsplanung eine Ampelanlage aufstellen. Die Signalgeber sind seit dem 17. April in Betrieb – und haben sich seitdem nach Angaben beider Fachdienste „mehr als bewährt“.

Aus diesem Grund bleibt die Anlage nun für drei weitere Monate in Betrieb. Damit gelten auch die im Bereich der Engstelle eingerichteten absoluten Halteverbote am Krummenscheider Weg auf beiden Straßenseiten noch bis einschließlich 30. September.

Bis zu diesem Zeitpunkt halten Linienbusse außerdem weiterhin an den provisorischen Haltestellen, die an der Uhlandstraße in Höhe der Hausnummer 2 eingerichtet worden sind.