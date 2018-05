"Erschüttert" über Pläne 

Lüdenscheid - „Wir sind erschüttert darüber, dass das Autohaus VW Piepenstock einen Neubau im Oedenthal plant“, sagen die Anwohner vom Hulsberg.

Bisher haben sie noch einen sehr schönen Ausblick auf die von Landwirtschaft- und Waldfläche geprägte Gegend. „Das soll auch so bleiben“, meinen sie und befürchten, dass es damit endgültig vorbei ist, wenn Rat und Verwaltung die in der vergangenen Woche vorgestellten Pläne absegnen.

Aber es geht ihnen nicht nur um den Ausblick. „Wehret den Anfängen“, sagen sie. „Denn wenn dort einmal gebaut wird, setzt sich das fort. Die Stadt sucht ja Gewerbeflächen.“

Man müsse sich mal vorstellen, was allein an Erdbewegung erforderlich sei, um die benötigten 20 000 Quadratmeter für den Neubau vorzubereiten und damit verbunden auch die Steigung im Gelände auszugleichen. Ganz zu schweigen von der großen Waldfläche, die bis an den Tüv reiche.

Sie hätten immer gedacht, das sei ein Wasserschutzgebiet und so sei es auch im Flächennutzungsplan ausgewiesen. „Erco durfte aus dem Grund damals auf dem Grundstück gegenüber dem Firmengelände doch auch nicht bauen.“

Bei der letzten Änderung des Flächennutzungsplans sei dies aber wieder geändert worden, meint Lüdenscheids ehemaliger Revierförster Fritz Grüber, der auch am Hulsberg wohnt und das ökologisch wertvolle Oedenthal im Blick hat. „Das ist ein historisch und ökologisch sehr wertvolles Tal.“

Die Hulsberger kritisieren aber auch das Vorgehen von Rat und Verwaltung. Jetzt werde schon grünes Licht für das Bauvorhaben signalisiert, um Geschäftsführer Dr. Michael Piepenstock entgegenzukommen, nachdem die Stadt das Vorkaufsrecht für das Novelis-Gelände an der Wiesenstraße in Anspruch genommen habe. Wie berichtet, hatte Piepenstock das Gelände zunächst erworben.

„Er hat doch davon gewusst und vorher sind ihm doch auch schon Grundstücke angeboten worden.“ Man solle doch zunächst noch andere Standorte prüfen, bevor das Oedenthal versiegelt werde.

Wie berichtet, hatte Dr. Michael Piepenstock gemeinsam mit dem Architekten Dirk Niehsen von der Firma Habau aus Aachen das Projekt in der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung und Umwelt vorgestellt.

In einer Abstimmung, die keinen Beschluss bedeutete, sprachen sich SPD, CDU und FDP tendenziell dafür aus. Die Partei Die Linke äußerte sich skeptisch, die Grünen lehnten es ab.