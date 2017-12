Kritik an Busausfällen - Jetzt reagiert der MVG-Betriebsrat

Lüdenscheid - Das zeitweise Erliegen des Öffentlichen Personennahverkehrs am Donnerstag und damit verbundene Unterrichtsausfälle in Schulen erregt die Gemüter. Eine heftige Diskussion ist entbrannt, ob die Ausfälle auf den MVG-Buslinien nötig waren. Jetzt reagiert der Betriebsrat auf Kritik aus den Schulen.

Am Freitag hat sich der MVG-Betriebsrat zur Kritik der Schulleiter am frühzeitigen Ausfall des Linienverkehrs geäußert. Am Donnerstag fielen Buslinien vor allem in Lüdenscheid und im Volmetal aus. Am Freitag gab es kaum Probleme.

Die Vorsitzenden des MVG-Betriebsrates, Matthias Fischer und Franz-Josef Finnemann, nehmen die Fahrer in Schutz und kritisieren ihrerseits die Schulen. Im Winter unter teilweise extremen Bedingungen mit dem Finger auf die MVG zu zeigen, sei ungeheuerlich.

„Die Fahrer/innen […] haben eine immense Verantwortung und gerade die Sicherheit unserer Fahrgäste hat oberste Priorität. Zum Glück und auch Dank vorausschaubarer und sicherer Fahrweise unseres Fahrpersonals gab es selbst in jüngster Vergangenheit keine schweren Unfälle“, heißt es in dem Schreiben.

Und weiter: „Dass der Verkehr an diesem Tag komplett eingestellt war, ist nicht die Entscheidung des einzelnen Kollegen/in, sondern die der MVG. Die Rolle des Fahrers/in ist bei diesen Witterungsbedingungen natürlich eine ganz besondere. Er/sie ist vor Ort und kann die Straßenverhältnisse am besten einschätzen und er/sie entscheidet alleine, ob es mit dem Bus die Straße rauf oder runter geht. Dies kann dann zu einzelnen Verspätungen oder gar Ausfällen führen.“

Abschließend heißt es: „Wir bedanken uns auf jeden Fall bei allen Mitarbeitern der MVG für ihren Einsatz, ganz besonders bei den Kollegen /innen der Leitstelle und des Fahrdienstes, die an diesen Tagen bis an ihre Grenzen gehen.“

Im Hochsauerland fahren die Busse

In der Hochsauerland-Region, die derzeit noch tiefer verschneit ist als der Märkische Südkreis, ist von Komplett-Ausfällen im ÖPNV nicht die Rede. Der Leiter des Verkehrsmanagements beim Regionalverkehr Ruhr-Lippe (RLG), Hauke Möller, weist auf LN-Anfrage darauf hin, dass die Straßen etwa in Winterberg „durchaus besser geräumt werden könnten“.

Dort gebe es jedoch keine Ausfälle, allenfalls „extreme Verspätungen“. Möller betont jedoch, dass es richtig sei, dass Fahrer über einen Stopp selbst entscheiden. „Wir würden sie nie anweisen, weiter zu fahren. Sicherheit geht immer vor.“

