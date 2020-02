Passen Sie auf, wenn Sie diesem Mann begegnen

Mord am Hellweg

Lüdenscheid – Der Eifel-Krimiautor Ralf Kramp ist am Donnerstag und Freitag zu Gast in Lüdenscheid. Er gehört zu den Autoren, die eine Krimi-Kurzgeschichte für die Anthologie „Mord am Hellweg“ schreiben wird. In der Verlosung der Orte des Verbrechens „gewann“ Kramp die Bergstadt und wird nun hier literarisch morden.