Rotlicht-Verstöße als Regel

Lüdenscheid - Ein Rotlichtverstoß liegt auf jeden Fall vor. Nur: Wer hat ihn begangen? Um diese Frage im Zusammenhang mit dem am Samstag an der Kreuzung Humboldt-/ Werdohler Straße verletzten Kind zu klären, sucht die Polizei nun Zeugen.

Ein Vater war mit seinen beiden Kindern gegen 18.50 Uhr an der Ampelkreuzung auf der Straße, als der fünfjährige Sohn von einem Auto erfasst wurde, das die Humboldtstraße bergauf unterwegs war. Laut Polizeibericht habe der Vater angegeben, bei Grün losgegangen zu sein; der Autofahrer (19) habe ebenfalls betont, seine Ampel habe Grün gezeigt. Einen Ampeldefekt kann die Polizei inzwischen ausschließen. Nun hofft sie auf Zeugenaussagen.

Szenenwechsel: Kurz nach 11 Uhr am Montag läuft der Alltagsverkehr auf der Kreuzung. Wer den Betrieb vom Straßenrand aus eine Weile beobachtet, der sieht: Hier ist die Ausnahme längst zur Regel geworden. Gerade Fahrzeuge, die die Humboldtstraße hoch in Richtung Werdohler Straße fahren, missachten häufig das Rotlicht. Allein in dieser kurzen beobachteten Zeitspanne hätte die Polizei 1000 Euro einnehmen und zwei Fahrverbote aussprechen können. Denn, so rechnet Polizeisprecher Dietmar Boronowski vor, es koste 100 Euro plus Punkt plus Verwaltungsgebühren, über eine rote Ampel „zu rutschen“. Wer drei Sekunden Rotlicht ignoriert, verliert den Führerschein für vier Wochen.

Und das sind nur Beispiele außerhalb der Rushhour. Abends und morgens, wenn jeder es eilig hat, sind die Verhaltensweisen oftmals abenteuerlich. Trotzdem: Als Unfallschwerpunkt gilt die Kreuzung nicht, weshalb auch die Unfallkommission hier keinen besonderen Handlungsbedarf sehen müsse, sagt Polizeisprecher Boronowski. Gleichwohl wolle man künftig mehr Polizeipräsenz an dieser Ecke zeigen, kündigte er an. Ob ein „Rotlichtblitzer“ möglich und finanzierbar ist, müsste in den Gremien diskutiert werden.

Auch der städtische Verkehrsfachmann Christian Hayer sieht an dieser Stelle keinen Unfallschwerpunkt. Der sei nur gegeben, wenn es innerhalb eines Jahres drei gleichartige Unfälle der Kategorie 4 oder höher gebe. Das heißt, mindestens ein beteiligtes Fahrzeug sei dann nicht mehr fahrbereit, oder es gebe Verletzte. Christian Hayer weiß, dass die Ampelanlage auch an dieser Stelle auf der Erneuerungsliste steht. Doch an den Freigabezeiten werde sich dann nur wenig ändern. Für den Autofahrer sei das kaum spürbar, sagt er. Das ändere aber nichts an den Grundregeln, betont er auch: „Wenn die Ampel Gelb zeigt, habe ich anzuhalten.“ Gleichwohl werde bei den Ampelphasen immer ausreichend „Pufferzeit“ berechnet, so dass es bei korrektem Verhalten aller Beteiligten zu keinem Konflikt kommen könne.