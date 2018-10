Kreuzkirche und Kinderwerk feiern mit Lima-Basar

Lüdenscheid - Mit einem Basar und Festgottesdienst feierten die Kreuzkirchengemeinde in Lüdenscheid und das Kinderwerk Lima am Wochenende ihre langjährige Freundschaft.

Auftakt der zweitägigen Feierlichkeiten im Zeichen des 50. Geburtstags des Kinderwerks war am Samstag der große Lima-Basar im neuen Gemeindezentrum, für den ein 16-köpfiges Orga-Team um das Ehepaar Stutz und viele fleißige Helfer aus Reihen der Gemeinde – Jungscharkinder und Jugendliche eingeschlossen – über Monate gehandarbeitet, genäht, gebastelt, gewerkelt, eingekocht und gebacken hatten.

Der Reinerlös war wie immer für das Kinderwerk, das in Peru, Paraguy und Burundi den Ärmsten der Armen hilft, bestimmt. Zum Verschenken und sich selber Schenken, Überraschen, Genießen und Verwöhnen, Dekorieren und Schmücken hielt der Basar eine Fülle von liebevoll gefertigten Anzieh-, Deko-, Wohlfühl- und Genussartikeln parat. An jedem Stand gab’s Originelles, Ausgefallenes und Charmantes, das nicht jeder hat, zu entdecken.

Von selbst gestrickten Stulpen und Socken in allen Größen über Herbstkränze, genähten Schafen als Wohltat für den Nacken, Perlenschmuck und Häkeldecken, Kerzen aus Holz und Sirup/Likör-Variationen aus dem Garten bis zu Malerei und Floristik, Sternen, Briefkarten, Mobiles und vielem, vielem mehr reichte das attraktive, kreative Angebot. Die „süße Ecke“ mit Pralinen, Marmeladen, Plätzchen und Herzhaftem war wie immer ein Magnet.

Ebenso Strickwaren aus feinster Alpakawolle, Krippen, Musikinstrumente und Taschen aus Peru. Wer sich näher über die Arbeit des Kinderwerks informieren wollte, hatte dazu in einem eigens auf dem Kirchvorplatz aufgeschlagenen Zelt Gelegenheit. Kreativangebote und Vorträge zu Themen, die um die Ernährung in den Slums, die Gewinnung von Wasser in einer Wüstenstadt wie Lima oder den Schulalltag in einem Terrorgebiet wie Huanta kreisten, bereicherte das Kinderwerk den Basar. Gäste aus dem Missionshaus in Heidenheim und Peru waren vor Ort.

Zusätzliche Gelegenheit, nach Schnäppchen Ausschau zu halten, hatten die Besucher beim Flohmarkt im Untergeschoss, wo es unter anderem bereits die ersten Weihnachtsartikel für kleines Geld gab. Während die Großen stöberten und sich in Ruhe umschauten, konnten sich die kleinen Besucher beim Kinderschminken kurzweilig die Zeit vertreiben. Warme Dankesworte fand Missionsleiter Imanuel Kögler im sonntäglichen Gottesdienst für die jahrzehntelange Unterstützung des Kinderwerks durch die Kreuzkirchengemeinde.

Im Gespräch mit Erika Matta, Leiterin der Kinderspeisung Lima, kamen Veränderungen in der Arbeit vor Ort – darunter zusätzliche Sozialprogramme – zur Sprache. An Galater 6, 9 („Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun“) machte Pastor Angel Barrientos von der Alianza-Kirche Peru seine Predigt fest. Mit einem gemeinsamen Mittagessen endete das nördliche Jubiläumsfest des Kinderwerks. Zuvor war das Jubiläum bereits in Heidenheim und Zürich gefeiert worden.