Kritik bei Informationsveranstaltung

Stadtplaner Rolf Mielke stellte die Pläne für die Erweiterung des Krematoriums vor.

Lüdenscheid - „Das Krematorium macht sich ganz schön breit.“ Bedenken hinsichtlich der Erweiterung des Krematoriums auf dem Areal des Waldfriedhofs Loh an der Werkshagener Straße meldete Lüdenscheids ehemalige Bürgermeisterin Lisa Seuster am Montag bei einer Informationsveranstaltung im Rathaus an. „Ich habe Bedenken, ob das so groß muss“, stellte sie nach Vorstellung der Pläne für eine dritte Ofenlinie des Krematoriums samt Kolumbarium und Mehrzweckraum, der von Angehörigen für eine Kaffeetafel nach der Trauerfeier genutzt werden könnte, klar. Von einer Verdoppelung der Gebäudefläche bei einer kompletten Umsetzung der Pläne war die Rede.