Kreishaus: Erster Teil der Kreuzung wird saniert

Von: Leon Malte Cilsik

Ab Mittwoch wird der erste Teil der Kreuzung am Kreishaus saniert. Gleich vier Umleitungen sollen den wichtigen Verkehrsknotenpunkt ersetzen.

Lüdenscheid (NRW) – Ab Mittwoch, 12. April, soll der erste Teil der Kreuzung am Kreishaus in Lüdenscheid saniert werden. Bis Montag, 17. April, sollen nach Angaben der Stadt zunächst die beiden stadtauswärts führenden Fahrspuren der Heedfelder Straße erneuert werden.

Dafür werden beide Spuren ab Mittwoch, 13 Uhr, gesperrt – inklusive Radstreifen und Bushaltestelle gegenüber vom Kreishaus. Die Straßenbauarbeiten beginnen dann am Donnerstag und sollen am Sonntag abgeschlossen werden. Anschließend gehe es mit den Markierungen der Fahrbahn weiter, die bis 6 Uhr am Montagmorgen abgeschlossen werden sollen.



Der Verkehr werde auf der Gegenfahrbahn an der Baustelle vorbeigeführt – und zwar in beiden Richtungen über jeweils eine Fahrspur. Das Kreishaus bleibt währenddessen über die Heedfelder Straße weiterhin erreichbar.

Kreishaus-Kreuzung wird saniert: Vier Umleitungsstrecken

Anders sieht das mit der Rahmedestraße aus, die im Kreuzungsbereich laut Stadt in beide Richtungen voll gesperrt wird. Weil damit ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt teilweise blockiert wird, sollen gleich vier Umleitungsstrecken – U50, U60, U70 und U80 – ausgeschildert werden, die eine weiträumige Umfahrung der Baustelle bedeuten.



Die Erneuerung der Gegenfahrbahn auf der Heedfelder Straße, die ursprünglich zeitnah nach dem ersten Bauabschnitt erfolgen sollte, ist nach aktuellem Stand für Juni geplant, wenn die Sperrung der Altenaer Straße (ab 17. April) voraussichtlich wieder aufgehoben ist.

Bei den inzwischen gestarteten Arbeiten handelt es sich schon um den insgesamt dritten Anlauf, die Kreuzung am Kreishaus zu sanieren. Die Maßnahme wurde bereits zwei Mal verschoben.