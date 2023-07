Kreishandwerkerschaft und Pfarrei St. Medardus einig: „Win-Win-Geschäft“ am Sauerfeld

Von: Olaf Moos

Teilen

Sind sich über den Kauf einig: (von links) Jens Rodermund und Dirk H. Jedan von der Kreishandwerkerschaft, die Kirchenvorstände Claus Optenhöfel und Hans-Joachim Waibel sowie Kreishandwerksmeister Thomas F. Bock. © Olaf Moos

Die einen wollten das angestammte Domizil am Sauerfeld sowieso aufgeben. Die anderen können die Immobilie sehr gut gebrauchen. So ist zwischen der Kreishandwerkerschaft und der katholischen Pfarrei St. Medardus ein Geschäft zustande gekommen, von dem beide profitieren.

Lüdenscheid - Die Kammer verkauft der Pfarrei ihr Haus neben der Kirche – und der Kirchenvorstand nutzt die Gelegenheit, um das Gemeindeleben langfristig an einem einzigen Standort zu konzentrieren.

Die neuen Entwicklungen sind Ergebnis der Bemühungen, mit denen die Handwerker-Vertretung mit ihren 24 Innungen und 1300 Betrieben nach Räumen für eine neue Lüdenscheider Geschäftsstelle suchte. Dazu sagt Kreishandwerksmeister Thomas F. Bock: „Wir möchten sichtbarer und noch präsenter das regionale Innungshandwerk vertreten wissen.“



Zum einen will die Kreishandwerkerschaft ihren Betrieben und deren Mitarbeitern verstärkt Schulungen und Fortbildungen vor Ort anbieten – und braucht dafür mehr Veranstaltungs- und Schulungsräume. Zum anderen stehen eine bessere Erreichbarkeit und ein ausreichendes Parkplatzangebot im Fokus der Verantwortlichen. Diese Ziele wollte der Verband ursprünglich mit einem Neubau an der Bahnhofsallee verwirklichen.

Angesichts der gestiegenen Baukosten und der damit schlechten Aussicht, genügend Mieter zu attraktiven Bedingungen in den Neubau locken zu können, bezeichnet der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Dirk H. Jedan, die Investition als „zu wagemutig“. Im übrigen habe die Stadt ihn seit Bekanntwerden der Neubaupläne im November 2019 „nicht ein einziges Mal kontaktiert“, um das Projekt zu fördern, so Jedan – und fordert: „Bei solchen Vorhaben muss ich mich als Stadt doch sexy machen und möglichen Investoren jede Hilfe anbieten!“



Dennoch bekennt sich die Kreishandwerkerschaft zum Standort Lüdenscheid – und wird in Kürze ein geeignetes Objekt anmieten, teilt der Chef der Lüdenscheider Geschäftsstelle, Jens Rodermund, mit. Die Mitgliederversammlung habe dem Verkauf der Immobilie am Sauerfeld an die Pfarrei St. Medardus in dieser Woche einhellig zugestimmt. Die Übernahme des Gebäudes erfolgt zum Jahreswechsel. Über die neue Adresse der Lüdenscheider Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft herrscht noch Stillschweigen. Rodermund: „Der Vertrag ist noch nicht unterschrieben.“



Im Rahmen des Pfarrei-Entwicklungskonzepts wurden die Pläne der Kreishandwerkerschaft dem Kirchenvorstand gerade zur rechten Zeit bekannt. Zum einen wird das komplette Gebäudeensemble rund um die Kirche St. Joseph und Medardus am Sauerfeld bald im Besitz der Pfarrei sein – die Bestätigung des Vermögensrates des Bistums Essen liegt vor.



Zum anderen eröffnet das dem Vorstand um Pfarrer Claus Optenhöfel und seinem Stellvertreter Hans-Joachim Waibel die Chance, die Gemeinde St. Medardus an einem einzigen Standort zu konzentrieren. Damit werden nicht nur die Schließungspläne für die Kirchen St. Petrus und Paulus am Honsel und St. Paulus in Brügge noch konkreter.



Auch die Aufgabe des Standortes der Kirche Maria Königin am Schättekopf – für das Jahr 2030 vorgesehen – wird mit dem Erwerb des Handwerkerhauses am Sauerfeld nun besser umsetzbar, so Pfarrer Optenhöfel. „Das Grundstück ermöglicht unmittelbar eine Modifizierung des Kirchplatzes und Öffnung zum Haupteingang der Pfarrkirche hin sowie eine Zufahrt von der Sauerfelder Straße, statt über die Freiherr-vom-Stein-Straße und die Paulinenstraße um die Kirche herumfahren zu müssen.“



Wie die Pfarrei das Handwerkerhaus konkret nutzen wird, steht laut Hans-Joachim Waibel noch nicht fest. Kreishandwerksmeister Thomas F. Bock ist jedoch sicher: „Der Verkauf und die damit verbundenen Veränderungen sowie Chancen bedeuten für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation. Auch für die Stadt Lüdenscheid.“