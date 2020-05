Kreis schafft neuen Super-Blitzer an

Gudrun Hornemann (links) und Saskia Berndt vor dem neuen Trailer. Zunächst bleibt das Gerät an der Abzweigung Neuenhaus. Auf Dauer wird es auch an anderen Orten genutzt.

Lüdenscheid - Der Märkische Kreis hat für seine Geschwindigkeitskontrollen einen neuen Radarmess-Anhänger gekauft. Er steht derzeit auf dem Höhenweg (L 655) zwischen Lüdenscheid und Werdohl.

Bisher wurde dort ein gemietetes Gerät genutzt. Auf dieser Strecke wird statistisch jeder tausendste Verkehrsteilnehmer geblitzt, teilt der Kreis mit.

An der L 655 in Höhe der Abzweigung Neuenhaus blitzt der Märkische Kreis schon lange. Das diene der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer. Die auf dem Höhenweg gemessene Spitzengeschwindigkeiten lagen bei 191 km/h sowie 157 km/h. Letzterer hatte dabei sogar noch ein Handy am Ohr.

„Mit dem neuen Gerät kommen wir auf lange Sicht günstiger weg“, erklärt die Leiterin des Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten Gudrun Hornemann. Sie rechnet vor: „Der Anschaffungspreis von 165.000 Euro wird sich im Vergleich zum Mietpreis nach 14 bis 15 Monaten amortisiert haben.“

Neu am Anhänger ist die Sicherheitsausstattung. In dem großen Kasten sind eine Alarmanlage und eine Überwachungskamera verbaut, um Vandalismus zu bekämpfen. „Damit haben wir an unseren Messstellen leider immer wieder zu tun“, berichtet Hornemann. „Auf der anderen Seite bekommen wir auch viel Zuspruch von Anwohnern und Anfragen, ob man nicht mal an ganz bestimmten Stellen messen könne.“

Neuer Super-Blitzer im MK: Einsätze im ganzen Kreis

Strom für den Trailer liefern acht Batterien mit einer Laufzeit von mehr als zehn Tagen. Der mehr als eine Tonne schwere Anhänger soll im gesamten Kreisgebiet eingesetzt werden. Auch wenn es nicht so scheint: Der Trailer hat Räder, die sich im Inneren versenken lassen.

Seine erste Station bleibt erst einmal der Höhenweg. Im vergangenen Jahr wurden dort 2318 Verkehrsteilnehmer geblitzt – in beiden Fahrtrichtungen. Das macht bei über zwei Millionen gemessenen Autos, Lkw und Motorrädern einen Anteil 0,11 Prozent – jeder Tausendste fährt zu schnell.

Neuer Super-Blitzer im MK: Hohe Einnahmen durch Kontrollen

Der gemietete Trailer wurde 2019 auch an anderen Standorten benutzt und blitzte insgesamt 3728-mal. Die dadurch entstandenen Verwarn- und Bußgelder beliefen sich auf mehr als 100.000 Euro. An den 30 stationären Anlagen wurden 13.054 Verkehrsteilnehmer geblitzt. 528.000 Euro nahm der Kreis dadurch ein.

Wochentags sind zwei mobile Radarwagen im Einsatz. Sie erfassten im vergangenen Jahr 13 054 Geschwindigkeitsübertretungen. Durch die drei Messverfahren zusammen nahm der Märkische Kreis mehr als 970 000 Euro mit Verwarnungen und Bußgeldern ein. Im Schnitt 32 Euro pro Verfahren.