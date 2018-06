Slam-Workshop mit Marian Heuser

Lüdenscheid - Beim offenen Newcomer-Slam-Workshop am 30. Juni und 1. Juli in der Jugendbildungsstätte des Märkischen Kreises unterstützt Poetry-Slammer Marian Heuser junge Leute dabei, den eigenen Ausdruck zu finden, die Schreibtechnik zu optimieren und den Auftritt vor Publikum zu trainieren.

Auch wer später nicht unbedingt auf der Bühne stehen möchte, profitiert von dem kostenlosen Workshop, heißt es seitens des Veranstalters. Einfache Techniken des Story-Telling sowie sicheres Auftreten und Sprechen vor großen Gruppen sind für Marian Heuser Voraussetzungen, die im Schul- und Berufs-Alltag immer nützlich sind.

Eine Themenvorgabe gibt es nicht. Alle Formen moderner Literatur und Sprachkunst, von Lyrik und Wortakrobatik über Kabarett- und Comedy-Beiträge bis zu Kurzgeschichten, Hip-Hop und Rap sind erlaubt. Bereits fertige Texte können mitgebracht werden, sind aber kein Muss. Jeweils von 10 bis 17 Uhr finden die Teilnehmer heraus, welcher Schreibstil ihnen zusagt, welche Gedanken sie vermitteln wollen und wie sie ihre Zuhörer packen.

Aus dem offenen Slam-Workshop und drei Schulworkshops in Lüdenscheid, Menden und Kierspe qualifizieren sich jeweils drei Teilnehmer für den Newcomer Slam des Märkischen Kreises, der am 2. November im Kulturhaus stattfindet. Als besonders Bonbon dürfen die ausgewählten Newcomer am 5. und 6. Oktober bei der NRW Landesmeisterschaft zu Gast sein und von den rund 40 besten Poetry-Slammern des Landes lernen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen sind möglich beim Fachdienst Kultur und Tourismus des Märkischen Kreises, Bismarckstraße 15 in 58762 Altena oder unter der Rufnummer Tel. 0 23 52/966 70 40 oder d.krueger@maerkischer-kreis.de.