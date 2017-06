Aus der Kreide-Zeit in die Moderne

An der Freien Christlichen Hauptschule ist die Kreide-Zeit beendet: Neue Smartboards bringen Computer-Komfort an die Wand.

Lüdenscheid - Kreide in der Hand und den Geruch von nassem Schwamm an den Fingern – das gehört an der Freien Christlichen Hauptschule inzwischen zur Schulgeschichte. Wer hier „mal eben die Tafel wischen“ soll, kann das mit dem Stift machen.

Denn mittlerweile wird mit Smartboards unterrichtet. Sie gehören inzwischen, neben Laptops und Dokumentenkameras sowie I-Pads für die Lehrer zur Grundausstattung im Gebäude am Schäferland. „Auch unser Medienkonzept ist fertig“, sagt Schulleiter Wolfgang Mattstedt.

Er freut sich, dass damit „ausgerechnet eine Lüdenscheider Hauptschule“ führend bei der vom Land für 2020 angestrebten Digitalisierung der Schulen sei. Weitere logische Schritte seien jetzt zunächst einen Breitband-Anschluss sowie, später dann, einen Laptop-Satz für die Schüler zu bekommen.

Rund 4000 Euro koste eine „smarte“ Tafel, Geld, das die Schule zum Teil über eine Schulpauschale für Material abrufen konnte. Einen Anteil von 13 Prozent müsse man als Schule aber selbst tragen, erläutert der Schulleiter. Mal eben sei das allerdings nicht zu machen. Immerhin zwei Jahre habe der Vorbereitungsprozess gedauert.

Wie ein überdimensionaler Computerbildschirm wirkt die Tafel, die auch ähnlich zu bedienen ist. Man könne die Schulbücher darauf aufklappen. „Man kann auch darauf schreiben und die Smart-Tafel wandelt es um in lesbare Schrift“, nennt Mattstedt einen weiteren Vorteil der neuen Technik.

Auch seine Stellvertreterin Sigrun Lemke weiß die Vorteile der Tafel zu nutzen, schwenkt zu Demonstrationszwecken mal eben in der Mathe-Stunde auf englische Grammatik um. Ihre Sechstklässler schieben korrekte Formen mithilfe eines Bildschirmstiftes in die vorgesehenen Lücken oder lösen Rechenaufgaben vor der Klasse – ganz so, wie einst in der Kreide-Zeit.

Zugleich ist der Einsatz der modernen Technik auch ein Signal, dass sich Hauptschulen mit ihrem Angebot und Konzept durchaus weiterhin in der Schullandschaft behaupten können. Ein Selbstverständnis, das sich herumsprechen soll, denn: „Wir haben noch Plätze in Klasse 5 fürs Schuljahr 2017/18 frei“, sagt Mattstedt.

Vier der alten Tafeln, die hier ausrangiert wurden, bedeuten übrigens in Albanien einen wichtigen Schritt in die Moderne: „Die haben wir verschenkt an eine Schule dort, die gerade gegründet wird.“