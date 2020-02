Krebs: Arzt überlebt - jetzt verrät er, was ihm geholfen hat

„Akzeptieren Sie die Diagnose, aber nicht die Prognose“

Lüdenscheid – „Krebs heißt heute nicht mehr Isolation, Leiden und Tod.“ Ein Arzt erkrankt an Krebs und erzählt, was ihm Mut macht und was ihm half.