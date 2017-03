Kradfahrer leicht verletzt und Unfall mit unklarer Sachlage

Lüdenscheid - Bei einem Auffahrunfall wurde am Montagmorgen an der Heedfelder Straße ein Kradfahrer leicht verletzt. Nach einem Unfall an der Lennestraße, der sich bereits am Freitag ereignete, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein Kradfahrer wurde am Montagmorgen um 5.40 Uhr bei einem Unfall auf der Heedfelder Straße (Hohe Steinert) leicht verletzt. Er musste verkehrsbedingt an einer Ampel anhalten, heißt es im Polizeibericht. Eine PKW-Fahrerin, die hinter ihm fuhr, übersah den Bremsvorgang und fuhr auf den Kradfahrer auf. Durch den Zusammenstoß stürzte dieser und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall mit unklarer Sachlage sucht die Polizei nach Zeugen. Bereits am Freitag gegen 11.30 Uhr beabsichtigte ein Pkw-Fahrer, vom Mittleren Worthhagen nach links auf die Lennestraße abzubiegen, heißt es im Unfallbericht. Eine andere Autofahrerin befuhr die Lennestraße in Richtung Worthkreuz. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Beide Beteiligten gaben an, bei Grünlicht gefahren zu sein, so dass die Sachlage derzeit noch unklar ist. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5000 Euro. die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich dringend unter Tel. 02351/90990 oder 02351/90997200 zu melden. - eB