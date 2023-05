„Kotzen“ am Krummenscheider Weg: Verirrte Lkw im Wohngebiet

Von: Olaf Moos

Beim Wendemanöver in der engen Wohnstraße rammte dieser Lkw-Fahrer einen Skoda und sorgte für hohen Sachschaden. © Frank Wiemer

Wenn Frank Reiners, Hauseigentümer am Krummenscheider Weg im Ortsteil Rathmecke, an die Verkehrssituation vor seiner Haustür denkt, wird er sehr deutlich – und sagt: „Ich könnte kotzen!“

Lüdenscheid - Mehrfach täglich beobachtet Frank Reiners 44-Tonner, deren Fahrer die Verbotsschilder ignorieren, die Wohnstraße verstopfen und mitunter Schäden verursachen. Ins Rathaus habe er „gefühlt 20 E-Mails“ geschickt. „Eine einzige Antwort habe ich bekommen: aus dem Brückenbauer-Büro.“

Die Schilder an der Einmündung Altenaer Straße/Rathmecker Weg sind eindeutig: Durchfahrtsverbot für Lastwagen, Anlieger frei. Im Stadtteil Rathmecke/Dickenberg gibt’s für Lkw nichts anzuliefern. Doch zwischen dem Rahmedetal und dem Kreisverkehr bei Lüdenscheid Nord kurven allzu oft Fahrer mit Sattelschleppern, die das Wohngebiet als Abkürzung nutzen. Reiners’ Nachbar Frank Wiemer sagt: „Die fahren einfach mit dem Google-Navi – Schilder sind denen egal.“



Am 10. Mai beobachtet Reiners vor seinem Haus einen 44-Tonner, dessen Fahrer offensichtlich erkannt hat, dass er auf dem verbotenen „Holzweg“ ist und wenden will. Beim Rangieren rückwärts demoliert der Sattelzug einen Skoda, der neben Reiners’ Haus auf einem Privatgrundstück steht. Der Schaden geht in die Tausende. Ein Stück Gartenzaun und eine Mauer seien auch schon kaputt gefahren worden, so der Anwohner.



Neben den Sachschäden, der drohenden Gefährdung von Fußgängern und dem Lärm der PS-starken Dieselmotoren kündigt sich für Frank Reiners ein weiteres Problem an: Die Fahrbahn weist durch den Schwerlastverkehr erste Setzrisse auf. Darunter liegt sein privater Hausanschluss an den Abwasserkanal, 112 Jahre alt. „Wenn der zusammenbricht, muss ich das bezahlen.“

Der Sachgebietsleiter für Kanalbetrieb und -unterhaltung beim Stadtentwässerungsbetrieb, Michael Deppe, bestätigt: „Rechtlich gesehen müssen Grundstückseigentümer selbst für die Sanierung ihrer Hausanschlüsse aufkommen.“



Alle paar Tage morgens von 9 bis 10 Uhr zwei Polizisten am Straßenrand, das reicht nicht aus.

Damit es erst gar nicht so weit kommt, müssen die Kontrollen in der Rathmecke deutlich verstärkt werden, fordern die Anwohner. „Alle paar Tage morgens von 9 bis 10 Uhr zwei Polizisten am Straßenrand, das reicht nicht aus.“ Frank Reiners schreibt am 2. Mai an die Stadt: „Jeden Tag von 14 bis 18.30 Uhr hat fast jedes zweite Fahrzeug ein auswärtiges Kennzeichen und fährt durch die Rathmecke zur A45 in Richtung Dortmund.“



Am 12. Mai schreibt Sara Stocola, Mitarbeiterin im Brückenbauer-Büro, zurück: „Eine tägliche Kontrolle kann seitens der Polizei nicht durchgeführt werden.“ Die Stadt schaue aktuell nach einem geeigneten Standort für einen Enforcement-Trailer zur Tempoüberwachung.



Doch Frank Reiners und sein Nachbar Frank Wiemer halten das für unzureichend. Sie regen die Errichtung eines Höhenbegrenzers an – nach dem Vorbild der Einmündung des Hemecker Weges. „Dann kommen die Sattelzüge erst gar nicht hier rein.“



Stadtpressesprecher Sven Prillwitz bittet um Verständnis für die Nichtbeantwortung der E-Mails vom Krummenscheider Weg. „Wir bekommen derzeit massenweise Zuschriften.“



Die zuständigen Fachdienste stimmten sich aktuell über mögliche Maßnahmen ab, so Prillwitz weiter. Möglicherweise komme die Aufstellung eines „No Trucks!“-Schildes in Betracht. Auch der Vorschlag zur Errichtung einer 3,60 Meter hohen Sperrbrücke an der Einmündung Rathmecker Weg „wird geprüft“.