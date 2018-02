Kostenloser ÖPNV: Noch viele Fragen offen

MVG-Aufsichtsratsvorsitzender Karsten Meininghaus: „Aber ein „guter Steinwurf“ aus Berlin

LÜDENSCHEID - Politiker und Verbände begrüßen grundsätzlich den Vorschlag für einen kostenlosen Nahverkehr in den Innenstädten, allerdings sind sie von der Anregung völlig überrascht und tragen eine Reihe von Bedenken vor. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks will mit der Maßnahme eine drohende Klage der EU wegen zu hoher Luftbelastung in den Städten verhindern.