Kostenloser Ninja-Warrior-Parcours: Training und Wettbewerb am Samstagabend

Von: Monika Salzmann

Franziska Rademacher und Stefan Zorn von der Stadt laden Jugendliche zum Ninja-Warrior-Parcours, der an diesem Samstag in der Sporthalle des Zeppelin-Gymnasiums aufgebaut wird, und einer Neuauflage der Sunday-Workouts im Natural Body Fitness-Studio an der Noltestraße ein. © Salzmann

Die Stadt Lüdenscheid möchte Jugendliche in den kommenden Wochen und Monaten in Bewegung bringen. Ein Ninja-Warrior-Parcours an diesem Samstag macht den Anfang.

Lüdenscheid – Der Ninja-Warrior-Parcours an diesem Samstag, 6. Mai, und die Sunday-Workouts sind der Anfang. Im Sommer und Herbst sollen weitere Angebote – darunter eine Basketballnacht mit großem Rahmenprogramm am 2. Oktober – folgen.

Dank eines positiv beschiedenen Förderantrags bei der Sportjugend des Landessportbundes NRW bringt die Stadt Lüdenscheid Jugendliche in den kommenden Wochen und Monaten in Bewegung.

„Wir haben 10 000 Euro für Sportprogramme von Mai bis Ende des Jahres erhalten“, sagt Streetworker Stefan Zorn, der am Donnerstag den Ninja-Warrior-Parcours und die Sunday-Workouts gemeinsam mit seiner Kollegin Franziska Rademacher vom Fachdienst Jugendamt – Kinder- und Jugendförderung – vorstellte. „Die Jugendlichen können Ideen einbringen“, ermuntern beide.

Kostenloser Ninja-Warrior-Parcours: Parkour-Trainer geben Anleitung

Kostenlos und ohne Anmeldung können Jugendliche beim Parkour, der an diesem Samstag, 6. Mai, in der Sporthalle des Zeppelin-Gymnasiums aufgebaut wird, von erfahrenen Parkour-Trainern lernen, wie man Hürden überwindet und sich danach an einem Ninja-Warrior-Parcours messen. Die Schnellsten gewinnen Gutscheine.

Für Teilnehmer im Alter von 14 bis 17 Jahren beginnt die Veranstaltung um 18 Uhr und endet um 20.30 Uhr. 18- bis 27-Jährige sind ab 20.30 Uhr zum Mitmachen eingeladen. Ende ist um 23 Uhr.

Vor der Halle gibt es bis zum Einbruch der Dunkelheit die Möglichkeit, Badminton, Spikeball und Tischtennis zu spielen. Snacks und Getränke sind frei. Mitzubringen sind saubere Turnschuhe, am besten mit heller Sohle, und Sportbekleidung. Am Wettbewerb kann nur teilnehmen, wer vorher pünktlich zum Training und zu den Probeläufen erscheint.

Sunday-Workouts ab 14. Mai

Mit den Sunday-Workouts, einer Kooperationsveranstaltung von Streetwork/Mobiler Jugendarbeit und dem Natural Body Fitness Studio unter Leitung von Christopher Balks erlebt eine vor Corona begonnene Veranstaltung einen Neustart.

Jung und Alt sind zum gemeinsamen Training eingeladen. Die Ganzkörper-Workouts, die am 14. Mai starten, basieren auf Calisthenics, heißt: dem Training mit dem eigenen Körpergewicht. Gefördert werden Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit.

Nach dem ersten Training am 14. Mai besteht am 4. Juni, 9. Juli, 13. August, 10. September, 1. Oktober, 5. November und 3. Dezember Gelegenheit, an dem kostenlosen Angebot – durch die Sportjugend NRW gefördert – teilzunehmen. Die Trainingszeiten sind jeweils von 15 bis 17 Uhr.

Basketballnacht am 2. Oktober im BGL

Weitere Angebote sollen im Sommer folgen. Groß aufziehen wollen die beiden Mitarbeiter der Stadt die Basketballnacht in der Sporthalle des Bergstadt-Gymnasiums am 2. Oktober, die in Kooperation mit den Baskets Lüdenscheid mit umfangreichem Rahmenprogramm (DJ, Cheerleader, Lichtshow etc.) über die Bühne gehen soll.

Für Rückfragen, Anregungen, Ideen und Sportwünsche sind Franziska Rademacher unter der Mobilnummer 01 71/17 965 40 (E-Mail franziska.rademacher@luedenscheid.de) und Stefan Zorn unter der Mobilnummer 01 75/97 524 58 beziehungsweise per E-Mail unter stefan.zorn@luedenscheid.de erreichbar.

Bei Fragen zu den Sunday-Workouts können sich Interessierte auch an Christopher Balks ( Tel. 01 76 / 41 18 37 40 oder mail@natural-body.fitness) wenden.

