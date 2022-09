Kostenloser Jahrmarkt für Familien am Samstag in Lüdenscheid

Auf dem Gelände des Lüdenscheider Libz findet am Samstag ein kostenloser Jahrmarkt für die ganze Familie statt. © extern

Schminken, Torwand und Einhorn-Angeln, dazu Zuckerwatte, Popcorn und Waffeln: Auf dem Gelände des Lüdenscheider Integrations- und Begegnungszentrums (LIBZ) findet am Samstag erstmals ein kostenloser Jahrmarkt für Familien statt.

Lüdenscheid – Am kommenden Samstag, 3. September, veranstaltet der Fachdienst Kinder- und Jugendförderung der Stadt einen Jahrmarkt für Familien mit Kindern sowie Jugendliche. Dieser findet in der Zeit von 14 bis 21 Uhr auf dem Gelände des Lüdenscheider Integrations- und Begegnungszentrums (LIBZ) an der Parkstraße 158 statt. Der Eintritt ist frei und die Mitmach-Angebote sind kostenlos, teilt die Stadt mit.

Von Kinderschminken, Haare flechten über Henna-Tattoos (Awo) bis hin zum Basteln von Wurfbechern oder Bemalen von Taschen mit den Frauen des Handarbeitskreises – das Programm habe viel zu bieten. Für die sportlichen Besucher gebe es Programmpunkte wie das klassische Dosenwerfen oder Enten- und Einhorn-Angeln. Auch der Plettenberger Turnverein bietet mit seinen Unrundbällen zusammen mit der Torwand des CVJM Dickenberg und noch vielen weiteren Akteurinnen und Akteuren zahlreiche Möglichkeiten zum Austoben.

Die Gewinne an den sportlichen Stationen können die Teilnehmer am traditionellen Tante-Emma-Laden in bunt gemischte Süßigkeiten-Tüten umtauschen. Auch eine Tombola mit vielen attraktiven Gewinnen erwarte die Besucher.



Zauberer-Show und Leucht-Jonglage

Am Stand von Theos Streetfood können sich die Besucher mit Essen und Getränken versorgen, teilt die Stadt weiter mit. Allerdings dürften auch Zuckerwatte, Popcorn und Waffeln nicht fehlen. Während des Essens könne man sich vom Zauberer Arnd Clever, dem Kinderliedermacher Uwe Lal oder in den späten Abendstunden von Sven Stutzenberger mit seiner Leuchtkeulen-Jonglage verzaubern lassen. Auch auf Happu Krenz mit seiner Ballonmodellage und die Ehrengäste Mickey & Minnie Mouse dürften sich die Familien freuen.

Buslinie 47 im 30-Minuten-Takt

Da an der Parkstraße nur wenige Parkplätze vorhanden sind, empfehlen die Veranstalter eine Anreise mit dem Bus. Die Linie 47 werde am Samstag außerplanmäßig im 30-Minuten-Takt zwischen dem Kulturhaus/Sauerfeld und dem LIBZ (Haltestelle Haus Schöneck) pendeln – zusätzlich zum normalen Fahrplan ab dem Kulturhaus immer um 11 Minuten nach und ab Haus Schöneck um 32.