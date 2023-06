Kostenlose Wartungsstation für Radfahrer in Lüdenscheid

Von: Leon Malte Cilsik

Teilen

Eine neue Wartungsstation an der Versetalsperre bietet Radlern das Handwerkszeug, sich bei einem Defekt selbst zu helfen.

Lüdenscheid – Radler in Not haben seit diesem Frühjahr einen neuen Anlaufpunkt an der Versetalsperre: Eine Wartungsstation nahe der L561 bietet ihnen dort nun das nötige Handwerkszeug, um sich bei einem Defekt selbst zu helfen.

Noch ist zwar nicht erkennbar, wem die Fahrradfahrer die neue Station zu verdanken haben, allerdings verrät Stadt-Sprecherin Marit Schulte-Zakotnik: „Der STL hat die Wartungsstation im April aufgebaut – einen entsprechenden Nachweis werden wir noch ergänzen. Die Station ist Teil eines größeren Maßnahmenpakets für den Radverkehr in Lüdenscheid.“

Die neue Wartungsstation für Fahrräder an der Versetalsperre. © nougrigat

Zu diesem gehören laut der Stadt-Sprecherin auch Radunterstände am Rathaus sowie am Brighouse Park am Sauerfeld mit Platz für acht beziehungsweise vier Fahrräder. Noch fehlen dort allerdings die Anlehnbügel zum Abschließen der Fahrräder, deren Einbau sich durch Lieferprobleme verzögert hatte, nun jedoch „zeitnah“ erfolgen soll.

Maßnahmenpaket für den Radverkehr in Lüdenscheid: Fahrradboxen an den Bahnhöfen

Voraussichtlich im Herbst sollen fünf Fahrradboxen am Bahnhof in Lüdenscheid und weitere zehn Boxen inklusive einer Wartungsstation am Bahnhof Brügge folgen. Die Abstellanlagen an den ÖPNV-Knotenpunkten werden laut Stadt durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe gefördert.

Das Maßnahmenpaket für den Radverkehr stößt in der Bergstadt auf fruchtbaren Boden: Beim diesjährigen ADFC-Ranking blieb Lüdenscheid auf dem letzten Platz. Die Ortsgruppe des ADFC hat kürzlich bereits sieben Ideen vorgestellt, um die Radinfrastruktur vor Ort zu verbessern.

In direkter Nachbarschaft schnitt Altena beim bundesweiten Fahrradklimatest nicht viel besser aus: Die Burgstadt belegte den vorletzten Platz.