Kostenexplosion bei Brückenbau in Lüdenscheid

Preissteigerung von 75 Prozent

+ © Nougrigat Schadstoffbelastet: Die Brücke an der Straße Zum Weißen Pferd. © Nougrigat

Lüdenscheid – Kostenexplosion bei der Brücke an der Straße Zum Weißen Pferd in Lüdenscheid: In der Ratssitzung am Montag sollen die Politiker einer „überplanmäßigen Bewilligung“ von 330 000 Euro zustimmen. Die kalkulierten Kosten erhöhen sich demnach auf 766 464 Euro. Das entspricht einer Preissteigerung von 75 Prozent.