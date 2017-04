Kostbare Demokratie: Kundgebung für Menschenrechte

Lüdenscheid - Die Einhaltung der Menschenrechte, die Meinungsfreiheit und die Demokratie als Staatsform wirken seit 70 Jahrzehnten wie selbstverständlich. Doch das sind sie nicht. „Jede Generation muss sich diese Werte neu erobern, und deshalb zeigen wir am 12. April auf dem Sternplatz Flagge.“

Das eint die Initiatoren der Kundgebung unter dem Titel „Unsere Stimmen heute und zu den Wahlen: Für Menschenrechte hier und im gemeinsamen Europa – ohne Rechtspopulismus“. Daher rufen sie gemeinsam dazu auf, dies am nächsten Mittwoch um 16.30 Uhr auf dem Sternplatz eindrücklich zu demonstrieren.

„Dabei stehen alle gesellschaftlichen Gruppen, die die Demokratie tragen, in der Verantwortung“, ist Bernd Benscheidt vom DGB Märkischer Kreis überzeugt, und dessen sind sich auch alle bewusst, wie die Liste der Unterstützer zeigt. Ob Kirchen, Gewerkschaften, Parteien oder Vereine, Bündnisse und Gremien. Sie sind sich einig, dass Zuschauen und Meckern allein nicht reichen.

„Wir wollen zeigen, wie kostbar diese Werte sind und wie wichtig es ist, sie zu schützen und zu bewahren“, sagt Monika Deitenbeck-Goseberg, Pfarrerin der Kirchengemeinde Oberrahmede.

Fabian Ferber, Jugendsekretär der IG Metall Märkischer Kreis, erinnert daran, dass junge Menschen mit dem Euro und einem gemeinsamen Europa aufgewachsen sind. „Für sie ist Freiheit Normalität, aber es gibt Kräfte, die ihnen diese Freiheit nehmen wollen“, appelliert er auch und gerade an junge Leute, mit ihrer Teilnahme an der Kundgebung ein Signal zu setzen.

„Es mag nicht alles ideal sein in der Demokratie, aber dann muss man korrigieren, was nicht gut ist“, sagt Matthias Wagner vom Verein Gedenkzellen. „Für die Demokratie muss man arbeiten, für den Zusammenhalt trotz vieler Herausforderungen“, fügt Bernd Schildknecht vom DGB hinzu.

Klaus Majoress, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Lüdenscheid-Plettenberg, ergänzt: „Die Kategorisierung und Ausgrenzung von Menschen ist in vielen Köpfen drin. Um so deutlicher müssen wir uns für die Wahrung von Frieden und unser soziales Miteinander einsetzen.“

Axel Wendt vom überkonfessionellen Projekt „Gemeinsame Wege“ betont das Herunterbrechen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Menschenrechte in Europa auf jeden einzelnen Menschen.

Immer provokanter werde von Rechtspopulisten die Idee der europäischen Friedens- und Menschrechtsgemeinschaft in Frage gestellt. Nationalismus, Populismus und Fremdenfeindlichkeit erwachten wieder. „Kulturelle Freiheiten werden von ihnen als gefährlich dargestellt, Angst wird geschürt. Das aber kann nicht die Lösung sein“, sagt Bernd Benscheidt.

„Wir setzen dem Mut und Freude an unserem freiheitlich-demokratischen Land und einem gemeinsamen und friedlichen Europa entgegen“, ergänzt Monika Deitenbeck-Goseberg und hofft wie alle Mitstreiter der Kampagne auf viele Menschen, die dies mit ihrer Teilnahme an der Kundgebung am 12. April auf dem Sternplatz unterstützen.