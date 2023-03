Kostal: Voll besetzte Schützenhalle und IG-Metall-Fahnenmeer auf dem Schützenplatz

Die IG-Metall-Fahne und die Kostalianer auf dem Schützenplatz in Lüdenscheid. © Cornelius Popovici

Zur Betriebsversammlung von Kostal strömten am Dienstag mehr als 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Schützenhalle.

Lüdenscheid - Auf dem Schützenplatz wehten am Dienstagnachmittag die Fahnen der IG Metall: Präsenz zeigen vor der Kostal-Betriebsversammlung in der altehrwürdigen Schützenhalle Loh.

Mehr als 1200 Mitarbeiter der Kostal-Standorte in Lüdenscheid, Meinerzhagen, Halver, Hagen und Dortmund folgten der Einladung des Betriebsrates in dieser schwierigen Zeit, in der die Kostal-Gruppe die KAE-Produktionsstandorte im märkischen Südkreis schließen will.

Ob es möglicherweise doch eine Zukunft für die Produktion der Rückfahrkameramodule für Audi in Meinerzhagen gibt, war kein Thema bei der Betriebsversammlung.

Dafür erneuerte die IG Metall ihre Kritik an den Sozialplan-Vorschlägen der Geschäftsleitung. Die IG Metall hatte die Geschäftsleitung zuletzt förmlich zu Verhandlungen eines Sozialtarifvertrags aufgefordert.

„Nein zu Kündigungen!“ Klare Haltung auf dem Schützenplatz. © Cornelius Popovici

Für die Geschäftsleitung sprach in der Schützenhalle Andreas Kostal selbst. Unter anderem stellte er fest, dass es bei der KAE (Kostal Automobil Elektrik) Wachstum gebe und dass man weltweit profitabel arbeite, allerdings noch nicht mit den Gewinnmargen, die sich die Geschäftsleitung vorstelle.