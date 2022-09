Kostal-Versammlung: Die Gewerkschaft macht Angebote

Von: Thomas Machatzke

Der Stadionhaupteingang geöffnet, aber nicht für Fußball, American-Football oder das Bautz-Festival – am Freitagmittag fand im alten Schmuckkästchen die Betriebsversammlung der Firma Kostal statt. © Cedric Nougrigat

Am Freitag fand die Betriebsversammlung von Kostal im Nattenberg-Stadion statt. 1200 Menschen kamen, um zu hören, ob es in Sachen Betriebsschließungen etwas Neues gibt.

Lüdenscheid – Das Nattenberg-Stadion wird immer mehr zur Mehrzweckarena: Fußball, American Football, Bautz und nun auch noch die Betriebsversammlung des größten Arbeitgebers der Region: Die Tribüne des altehrwürdigen Stadions soll am Freitagmittag so gut besetzt gewesen sein wie bei einem Fußballspiel schon sehr lange nicht mehr. Rund 1000 bis 1200 Mitarbeiter der Kostal-Gruppe sollen im Stadion nach Schätzungen dabei gewesen sein. Der Betriebsrat hatte die Versammlung aus Corona-Erwägungen von der Schützenhalle ins Stadion verlegt – als „Open-Air-Veranstaltung“.



Eine Betriebsversammlung ist nie öffentlich. Gleichwohl schaut die Öffentlichkeit dieser Tage ganz besonders darauf, wie es bei Kostal weitergeht. Zur Erinnerung: Die Kostal-Gruppe in Lüdenscheid hatte Ende Juni, direkt vor den Sommerferien, angekündigt, alle Produktionsstandorte der Kostal Automobil Elektrik in Deutschland (Lüdenscheid, Meinerzhagen, Halver) bis Ende 2024 auslaufen lassen zu wollen. Bis zu 1000 Arbeitsplätze sind von den Schließungen betroffen.

Über den Sommer ist es nach den Hiobsbotschaften still geworden in Sachen Kostal-Zukunft. Auch die Betriebsversammlung brachte keine konkret neuen Erkenntnisse. Firmenchef Andreas Kostal legte noch einmal die Unausweichlichkeit der getroffenen Entscheidungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht dar und betonte, dass er sich diesen Schritt nicht einfach gemacht habe – die Zahlen aber seien seit Jahren einfach schlecht gewesen.

Fabian Ferber, der für eine Stellungnahme nicht zu erreichen war, soll für die IG Metall die Beispiele anderer Betriebe der Region aufgezeigt haben, die weiter hier produzieren und dafür zum Beispiel auch Sondertarifverträge mit der IG Metall abgeschlossen haben. Die IG Metall stehe für Gespräche bereit.

Der Betriebsrat, für den der Vorsitzende Manuel Bunge sprach, bemängelte, dass er noch immer auf weitere Antworten und Informationen zu den Betriebsschließungen warte. Keinesfalls sei es so, dass der Betriebsrat Dinge verzögere oder die Geschäftsleitung hinhalte. Auch die Beschäftigten kamen zu Wort, schilderten ihre Sicht – teils sehr emotional, eine Mitarbeiterin unter Tränen.



So war es an diesem besonderen Ort in schweren Zeiten für den größten Arbeitgeber der Region eine besondere Betriebsversammlung – auch ohne neue oder die Konkretisierung der schon bekannten Hiobsbotschaften.