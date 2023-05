Kostal-Übernahme von Compleo: Chance für Standort Lüdenscheid

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Das im vergangenen Jahr verkündete Aus für die drei Produktionsstandorte der Kostal Automobil Elektrik in Lüdenscheid, Meinerzhagen und Halver hatte für Bestürzung in der Region gesorgt. © Cornelius Popovici

Lüdenscheid – Die Übernahme der insolventen Dortmunder Firma Compleo durch die Lüdenscheider Kostal-Gruppe wertet die IG Metall im Märkischen Kreis als neue Chance für den Produktionsstandort an der Bellmerei in Lüdenscheid.

In einem Rundschreiben an die IG-Metall-Mitglieder, das der Redaktion vorliegt, zieht die Gewerkschaft, die aktuell gemeinsam mit dem Betriebsrat einen Sozialplan mit der Kostal-Geschäftsleitung aushandelt, diesen Schluss. Zur Erinnerung: Die weltweit agierende Kostal-Gruppe mit Hauptsitz in Lüdenscheid hatte im vergangenen Sommer die Schließung der drei Produktionsstandorte der KAE-Sparte in Lüdenscheid, Halver und Meinerzhagen sehr konkret angekündigt. Seitdem ziehen sich die Verhandlungen über die Modalitäten der Schließung hin. So zäh, dass die IG Metall die Geschäftsleitung zuletzt förmlich zur Verhandlung eines Sozialtarifvertrags aufgefordert hatte, weil es nicht vorangeht.

Die Übernahme von Compleo, einem Anbieter für Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge, bewertet die IG Metall in ihrer Mitteilung auf den „ersten Eindruck positiv, auch für die gesamte Kostal-Gruppe“. Tatsächlich setzt die Kostal-Gruppe damit unbestritten auf eine Zukunftstechnologie und investiert in einen Markt, der boomt. Weiter heißt es im IG-Metall-Schreiben jedoch auch: „Auch wenn auf den ersten Blick natürlich die Frage aufkommt, wie dieser Schritt mit dem ersten Angebot im Rahmen der Verhandlungen zur Produktionsschließung bei Kostal Automobil Elektrik zusammenpasst.“

„Der richtige Weg“

Das Alternativkonzept des Betriebsrats zum Personalabbau bei Kostal Automobil Elektrik, stellt die IG Metall zudem fest, habe aufgezeigt, dass für die Bellmerei eine Zukunft darin liegen könnte, dass am Standort nicht mehr nur noch originär Autoteile gefertigt werden. „Insofern bewerten wir den Unternehmenskauf auch als Bestätigung der Ideen, die der Betriebsrat in die Verhandlungen eingebracht hat. Es stellt unter Beweis, dass wir uns dort auf einem richtigen Weg befinden“, stellt die Gewerkschaft fest.

„Kostal ist für uns der Wunschpartner mit großem Know-how, industriellen Fertigungskapazitäten und einer soliden und nachhaltigen Unternehmensstrategie“, hatte Compleo-Chef Jörg Lohr im Zuge der Übernahme in einem offiziellen Firmenstatement erklärt. Vor allem den Verweis auf die „industriellen Fertigungskapazitäten“ der Kostal-Gruppe wertet die IG Metall als Hinweis darauf, dass Compleo-Produkte bald in Lüdenscheid gefertigt werden könnten.

„Es ist nun zu erörtern, in welcher Form der Unternehmenskauf ein Baustein zur Rettung von Arbeitsplätzen sein kann. Der Druck, den Belegschaft, Betriebsrat und IG Metall in diesen Tagen erzeugen, hat Wirkung“, stellt die IG Metall zufrieden fest und hofft, dass es bald auch offiziell Signale geben wird, dass ein Teil der Belegschaft in Lüdenscheid auf diese Art weiterbeschäftigt werden kann.