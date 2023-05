Kostal-Übernahme: Insolvente Compleo AG legt Insolvenzplan vor

Von: Jan Schmitz

Kostal aus Lüdenscheid will die Compleo Charging Solutions AG aus Dortmund übernehmen. Wie berichtet, wurde Ende April ein Kaufvertrag unterzeichnet.

Lüdenscheid/Dortmund – Bevor die Übernahme des Anbieters für Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge aber formal vollzogen werden kann, müssen Insolvenzgericht und Bundeskartellamt grünes Licht geben. Eine erste Hürde ist aber genommen.



Wie Compleo mitteilt, haben der für das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung bestellte Sachwalter sowie der Gläubigerausschuss dem Abschluss des Unternehmenskaufvertrags mittlerweile zugestimmt. Am 23. Mai hat das börsennotierte Technikunternehmen beim Insolvenzgericht Dortmund daher nun einen Insolvenzplan eingereicht. Nach seiner Bestätigung durch das Insolvenzgericht bildet der Insolvenzplan die Rechtsgrundlage für die Umstrukturierungen innerhalb der Compleo-Gruppe, die vor Vollzug des mit der Kostal-Gruppe geschlossenen Unternehmenskaufvertrags über wesentliche Vermögenswerte der Compleo-Gruppe umzusetzen sind. So werden in diesem Fall aller Voraussicht nach, die Compleo-Aktionäre leer ausgehen.

Das Insolvenzgericht hat für den 19. Juni einen Erörterungs- und Abstimmungstermin zum Insolvenzplan terminiert. Der geplante Zusammenschluss wurde zudem am 16. Mai zur Prüfung beim Bundeskartellamt angemeldet (Aktenzeichen B6-42/23). In dem Fusionskontrollverfahren geht es um den mittelbaren Erwerb wesentlicher Vermögensteile der Compleo Charging Solutions AG durch die Lüdenscheider Kostal Beteiligungsgesellschaft 2 mbH.



Nach dem derzeitigen Verfahrensstand gehen die Parteien laut Compleo-Mitteilung davon aus, dass der Vollzug der Transaktion voraussichtlich bis Ende Juli 2023 erfolgen wird. Anschließend soll Compleo als eigenständiges Unternehmen und als Marke in der Kostal-Gruppe fortbestehen. Bei Compleo waren zuletzt etwa 500 Mitarbeiter beschäftigt.