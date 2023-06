Kostal-Schließungen im MK: Weniger Kündigungen – Sozialplan steht

Von: Thomas Machatzke

Am Montag nahm nun auch die IG Metall Stellung zum ausgearbeiteten Sozialplan bezüglich der Kostal Werksschließungen im Märkischen Kreis. © Cornelius Popovici

Lüdenscheid – Am Sonntag saßen die Verantwortlichen der IG Metall im Festzentrum Hohe Steinert mit den IG-Metall-Mitgliedern der Kostal-Belegschaft zusammen, um über den neuen Sozialplan-Vorschlag für die Schließung der KAE-Standorte in Lüdenscheid, Halver und Meinerzhagen zu sprechen. Am Sonntag äußerte sich die Gewerkschaft noch nicht zu diesem Sozialplan, der letztlich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern akzeptiert wurde (wir berichteten).

Am Montag aber nahm die IG Metall Stellung zur Gesamtlösung, bei der unter anderem durch die Schaffung von 100 neuen Arbeitsplätzen innerhalb der Kostal-Gruppe am Timberg und in Hagen die Zahl der drohenden Kündigungen noch einmal deutlich verringert wird (von ursprünglich 650 bis 800 auf nun 350).

Sie billige den Sozialplan zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat bei Kostal, heißt es in der Stellungnahme, nach langer Beratung hätten die Mitglieder mit großer Mehrheit beschlossen, das Ergebnis zwischen den Betriebsparteien zu akzeptieren. „Es ist ein umfangreiches Paket geschnürt worden“, sagt Fabian Ferber Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall im Kreis (zuständig für die Kostal-Gruppe).

Ferber: „Es ist wichtig, auf die Gesamtlösung zu schauen. In allen Bereichen konnte der Betriebsrat im Vergleich zum Verhandlungsbeginn erhebliche Verbesserungen erreichen. Dies ist auch möglich geworden, weil Betriebsrat und IG Metall gemeinsam den Druck erhöht haben. Neben Regelungen zu Abfindungen und einem Freiwilligenprogramm gehört zum Paket ein umfangreiches Qualifikations- und Beschäftigungsprogramm und eine Brücke für ältere Beschäftigte zum Übergang in die Altersrente. Außerdem erhält eine hohe Zahl an Beschäftigten die Möglichkeit, in der Kostal-Gruppe einer anderen Tätigkeit nachzugehen. Die Zahl der Kündigungen wird deutlich verringert sein. Dazu konnte erreicht werden, dass die ersten Kündigungen teilweise deutlich später als befürchtet wirksam werden. Wir setzen darauf, dass in den kommenden Monaten weitere Kündigungen vermieden werden können.“

Ein Sozialplan könne nie Anlass zum Jubel sein, gesteht der IG-Metall-Mann ein, weil er in Zeichen eines Strukturwandels eben auch für schmerzhafte Umbrüche stehe. „Im Rahmen unserer Möglichkeiten haben Betriebsrat und IG Metall gemeinsam mutig für dieses Paket verhandelt“, sagt Ferber, „gemeinsam mit Arbeitgeber, Agentur für Arbeit und anderen haben wir nun dafür zu sorgen, dass niemand am Ende des Prozesses in Arbeitslosigkeit und Existenznot gerät. Auch aufgrund der langen Zeitspanne haben wir die Chance und die Pflicht, dies zu erreichen.“