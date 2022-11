Kostal-Gruppe: Zuwächse in der Ladeelektronik stimmen zuversichtlich

Von: Thomas Machatzke

„Wir haben kein einziges Bauteil im Portfolio, das am Verbrennungsmotor hängt“, stellte Kostal-CEO Kai Knickmann in der Automobilwoche fest. © Cornelius Popovici

Gute Nachrichten von der Kostal-Gruppe in Lüdenscheid: In Bereich der Ladeelektronik wird mit großen Zuwächsen gerechnet.

Lüdenscheid – Die Nachrichten der Kostal-Gruppe – größter Arbeitgeber der Region – waren zuletzt mit der geplanten Schließung der drei Produktionsstandorte der KAE-Sparte in Lüdenscheid, Halver und Meinerzhagen keine guten. In einem Interview mit der Automobilwoche blickt Kai Knickmann, CEO der Kostal Automobil Elektrik, nun aber durchaus mit einer gewissen Zuversicht auf die Zukunft des Automobilzulieferers.



„Unsere größte Wachstumschance liegt definitiv im Bereich der Onboard-Ladeelektronik“, sagte Knickmann der Automobilwoche. Der Manager sehe das Unternehmen hier in einer beneidenswerten Situation, heißt es dort. Knickmann weiter gegenüber der Zeitschrift: „Wir haben kein einziges Bauteil im Portfolio, das am Verbrennungsmotor hängt.“

Kostal habe vor zwölf Jahren damit begonnen, Wechselrichter aus dem Bereich der Solarelektrik für das Automobilsegment zu adaptieren. Mittlerweile fertige das Unternehmen Onboard-Charger in der fünften Generation. Der VW-Konzern sei in diesem Kontext ein wichtiger Pilotkunde gewesen für das Unternehmen mit Stammsitz in Lüdenscheid.



Knickmann erklärte gegenüber der Zeitschrift, dass gegenüber anderen Segmenten bei den Onboard-Chargern mit einer Umsatzverdoppelung gerechnet werde. Fertigte Kostal vor zehn Jahren Lenksäulen- und Schaltmodule, Tür- und Sitzsteuergeräte sowie Kameras, so haben diese Produkte zusammen einen geringeren Wert pro Fahrzeug als ein guter Onboard-Charger. Man sei in diesem Bereich auf dem Weg in Richtung einer Milliarde Euro Umsatz im Jahr. Und der Auftragsbestand für die nächsten Jahre wachse.



Knickmann beschreibt zudem einen Kulturwandel: Durch die hohen Anforderungen im Bereich der Halbleitertechnologien könne ein Zulieferer nicht mehr alles allein machen wollen. Der Software-Anteil sei inzwischen höher als der Anteil an Hardware. Um Ziele schneller zu erreichen, sei das Unternehmen deshalb offen für Kooperationen. Und Ziele – auch das ist Quintessenz des Interviews – hat die Kostal-Gruppe noch einige.