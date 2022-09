Kostal, Erco und Co. suchen im Stern-Center neue Mitarbeiter

Von: Stefan Herholz

Firmen gehen am Samstag im Stern-Center auf Mitarbeitersuche. © Cedric Nougrigat

Am Samstag, 17. September, können Jugendliche aus Lüdenscheid und der Region wieder das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden – in diesem Fall das Shoppen mit der Orientierung über die berufliche Zukunft. Das Stern-Center veranstaltet nämlich in Zusammenarbeit mit dem Lüdenscheider Stadtmarketing (LSM) in der Zeit von 10 bis 18 Uhr zum dritten Mal den Tag der Ausbildung.

Auch wenn erst vor wenigen Wochen die Azubis des aktuellen Jahres ihre Ausbildung begonnen haben, laufen nun schon die Vorbereitungen für das kommende Ausbildungsjahr. Um auf sich und ihr Angebot aufmerksam zu machen, präsentieren sich am Samstag mehrere Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen auf der zentralen Ladenstraße (Erdgeschoss 2) den potenziellen Auszubildenden von morgen.



Diese Idee war von der LSM, den Firmen Kostal, Erco, Busch-Jaeger sowie Phoenix Feinbau vor zwei Jahren ins Leben gerufen, um jungen Menschen auch unter den damaligen Corona-Beschränkungen die beruflichen Ausbildungsmöglichkeiten ihrer Heimatregion ins Bewusstsein zu rufen und auf die Bedeutung einer guten Ausbildung hinzuweisen. Neben diesen vier Unternehmen werden in diesem Jahr auch folgende weitere Ausbildungspartner über ihre Angebote informieren: das Berufskolleg für Technik, die Werner Turck GmbH & Co. KG, der Märkische Kreis, das Berufsbildungzentrum der Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis, die Goldbäckerei Grote GmbH & Co. KG und die Stadt Lüdenscheid.