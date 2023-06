Kostal-Einigung: Weitere 100 Arbeitsplätze sollen gerettet werden

Von: Thomas Machatzke

100 Kündigungen weniger als befürchtet soll es für die Beschäftigten der KAE-Produktionsstandorte im Kreis geben. © Cornelius Popovici

Es geht voran in den Sozialplanverhandlungen bei Kostal. Am Sonntag akzeptierten die Kostal-Mitarbeiter bei einem Treffen mit dem Betriebsrat und der IG Metall die nun neu vorgelegten Planungen.

Lüdenscheid – Rund 100 Kündigungen weniger als lange Zeit befürchtet und die ersten Kündigungen zudem erst im Juni 2024: Im Gesamtkontext der Schließung der Kostal-Autobomobil-Elektrik-Standorte in Lüdenscheid, Meinerzhagen und Halver ist es schwierig, von guten Nachrichten zu sprechen. Die Nachrichten des Sonntags aber zählen ohne Zweifel zu den vergleichsweise besseren der vergangenen zwölf Monate.

Zur Erinnerung: Im Juni 2022 verkündeten die Verantwortlichen der Kostal-Gruppe in Lüdenscheid, alle Produktionsstandorte der Kostal Automobil Elektrik in Deutschland bis Ende 2024 auslaufen lassen zu wollen. Nun, ein Jahr später, scheint die Sozialplanfrage geklärt. Am Sonntag trafen sich auf Einladung der IG Metall die von den Schließungen betroffenen Gewerkschaftsmitglieder des Unternehmens im Festzentrum Hohe Steinert, um final über den ausgehandelten Sozialplan und Interessenausgleich zu beschließen. Das Ergebnis: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterakzeptierten mehrheitlich den Vorschlag, den Betriebsrat und IG Metall in zähen Verhandlungen mit der Geschäftsleitung ausgehandelt hatten. Wäre es anders gewesen, so wäre wohl ein Arbeitskampf die Folge gewesen.



Es gibt keine offizielle Stellungnahme von Unternehmen oder Gewerkschaft – auch so sickerten von der Hohen Steinert aber einige Eckpunkte der Vereinbarung durch. An den Sozialplan-Vorschlägen der Geschäftsleitung hatte es Anfang des Jahres viel Kritik gegeben. Die IG Metall hatte die Geschäftsleitung danach förmlich zu Verhandlungen eines Sozialtarifvertrags aufgefordert. Nun scheint sich die Geschäftsführung doch noch einmal deutlich bewegt zu haben, sowohl beim Faktor für die Abfindungen als auch bei der Regelung für Weiterbildungen und der Regelung für den Übergang in den Ruhestand. Der nun vorliegende Vorschlag ist vergleichsweise sehr viel besser.



Waren es nach den ersten Schätzungen 650 bis 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Produktion der KAE ihren Arbeitsplatz verlieren sollten, so ist nun von 350 Kündigungen die Rede. Nach den Nachrichten aus dem März, dass die Produktion in Meinerzhagen auf Wunsch des Auftraggebers Audi doch fortgesetzt werden soll, soll es nun überdies für 100 weitere Beschäftigte in der KAE-Produktion neue Aufgabenfelder an den Kostal-Standorten am Timberg (Kostal Kontakt Systeme GmbH) und in Hagen (Kostal Industrie Elektrik GmbH) geben.



An der Hohen Steinert berieten die IG Metall, Betriebsrat und die von den Schließungen betroffenen Kostal-Beschäftigten über den nun vorliegenden Sozialplanvorschlag. © Cornelius Popovici

Und das muss noch nicht einmal das Ende der Fahnenstange sein, denn nach der Übernahme der insolventen Compleo Charging Solutions AG aus Dortmund, einem Anbieter für Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge, wird sich die Frage stellen, was dies für den Standort Lüdenscheid bedeutet. „Kostal ist für uns der Wunschpartner mit großem Know-how, industriellen Fertigungskapazitäten und einer soliden und nachhaltigen Unternehmensstrategie“, hatte Compleo-Chef Jörg Lohr im Zuge der Übernahme in einem offiziellen Firmenstatement erklärt. Vor allem den Verweis auf die „industriellen Fertigungskapazitäten“ der Kostal-Gruppe wertete die IG Metall seinerzeit als Hinweis darauf, dass Compleo-Produkte bald in Lüdenscheid, womöglich in den bald leer stehenden Produktionsstätten an der Bellmerei, gefertigt werden könnten.



Was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Sonntag an der Hohen Steinert zudem erfuhren: Vor Juni 2024 wird kein Beschäftigter das Unternehmen verlassen müssen. Erst im November 2023 sollen von der Kostal-Gruppe die ersten Kündigungen (für Juni 2024) geplant seien, die weiteren dann für Dezember 2024. Die IG Metall soll diesen späten Zeitpunkt der ersten Kündigungen im Treffen an der Hohen Steinert auch als Erfolg der Verhandlungen herausgestellt haben. Eine offizielle Stellungnahme der Gewerkschaft liegt aber bisher noch nicht vor.