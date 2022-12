Kostal baut Werk in Mexiko und schafft 750 neue Arbeitsplätze

Von: Jan Schmitz

Kostal ist ein internationaler Konzern mit Sitz in Lüdenscheid. © Cornelius Popovici

Der Lüdenscheider Automobilzulieferer Kostal baut ein neues Werk in Mexiko. 750 Arbeitsplätze entstehen in einer ersten Phase.

Lüdenscheid/Querétaro – Während Kostal die Produktionsstätten in Lüdenscheid, Meinerzhagen und Halver bis Ende 2024 schließen will, investiert der Lüdenscheider Automobilzulieferer weltweit in die strategische Neuausrichtung des Konzerns. Dazu baut Kostal bereits ein neues viertes Werk in der mexikanischen Stadt Querétaro. Die offizielle Grundsteinlegung für den ersten Bauabschnitt fand kurz vor Weihnachten im Beisein des deutschen Botschafters in Mexiko sowie dem Kostal-Manager Tino Naumann statt. Schon 2023 – so der Plan – sollen hier die ersten Komponenten produziert werden.



Im neuen Kostal-Werk werden On-Board-Ladegeräte und zugehörige Komponenten für den wachsenden E-Auto-Markt hergestellen. Die Anlage wird das erste Leistungselektronikwerk des Unternehmens in Nordamerika sein. Insgesamt investiert Kostal mehr als 2 Milliarden Pesos (circa 100 Millionen Euro) in das neue mexikanische Werk. In der ersten Phase sollen etwa 750 Arbeitsplätze entstehen.

„Dies ist eine Investition, die es uns ermöglicht, die Produktionsbetriebe unserer Kunden in Nordamerika effizienter zu bedienen“, sagte Harry Asher, Geschäftsführer von Kostal Automotive North America, laut Mitteilung. „Wir reagieren auf das schnelle Wachstum des Marktes und werden bereit sein, unseren Kunden Leistungselektroniklösungen zu liefern.“ Kunden sind die amerikanischen Autohersteller. In Nordamerika beschäftigt Kostal 3 200 Mitarbeiter an fünf Standorten in den USA und Mexiko.