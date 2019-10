Kornkammer am Frankenplatz startet heute neu durch - als Bar

Lüdenscheid - Die Lüdenscheider haben ab heute wieder eine Möglichkeit mehr, ihre Abende außerhalb der eigenen vier Wände zu genießen. Die Kornkammer am Frankenplatz startet ab sofort neu durch.

Heute (Donnerstag) um 18 Uhr eröffnet Gastwirt Filippos Parlakoglou (38) nach einmonatiger Sanierung und Umgestaltung die Kornkammer unter dem Namen "Kornkammer – Die Bar" neu.

Der gebürtige Lüdenscheider hatte im November vergangenen Jahres das „Bierprojekt“ am Rathausplatz an den Start gebracht und mit Brauspezialitäten und frischer griechischer Küche zu einer Erfolgsgeschichte gemacht.

Nun fungiert er in dem traditionsreichen Lokal am Frankenplatz als Pächter und Geschäftsführer – und hat nach eigenen Worten reichlich in Inventar und Thekentechnik investiert.

Parlakoglou und sein fünfköpfiges Team setzen bei der Bewirtung der Gäste neben dem frisch Gezapften vor allem auf Cocktails mit hochwertigen Zutaten.

In Kürze soll es zu den Getränken auch kalte Kleinigkeiten aus der Küche geben. Gutes Omen: Für den heutigen Eröffnungstag hat Filippos schon Reservierungen.