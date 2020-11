Ein Kopfkissen voller Schmuck: Einbrecher aus Lüdenscheid nach Beutezug auf der Flucht

Mit einem Kopfkissen-Bezug transportierten Einbrecher in Lüdenscheid ihre Beute ab. Hilft nun ein Foto vom Bezug bei der Fahndung der Täter?

Lüdenscheid - Ein kurioser Einbruch sorgte am Dienstagnachmittag in Lüdenscheid für Aufsehen. In der Straße Im Olpendahl waren Unbekannte in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie hatten dafür eine Terrassentür aufgehebelt.

Anschließend hätten sie laut Angaben der Polizei Möbel durchsucht und seien auf der Suche nach Beute auch fündig geworden. „Zum Abtransport ihrer Beute zogen sie ein Kopfkissen ab und packten Schmuck und andere Kleinutensilien wie Feuerzeuge in den Kopfkissen-Bezug“, heißt es in der Pressemitteilung.

+ So sieht der Kopfkissen-Bezug aus, in dem die Täter ihre Beute abtransportierten. © Polizei Lüdenscheid

Ebenso gibt es ein Foto von dem angesprochenen Kopfkissen-Bezug, das bei der Fahndung nach den Einbrechern helfen soll. Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter der Telefonnummer 02351/9099-0 entgegen.

Für ein etwas schwereres Vergehen als „bloß“ einen Einbruch muss sich ein Schutzgelderpresser aus Lüdenscheid verantworten. Nun muss der Mann ins Gefängnis, nachdem er im Märkischen Kreis für Angst sorgte.