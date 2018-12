Grundschüler zeigen Krippenspiel "Der neue Stern"

Lüdenscheid - Rund 50 Kinder der Otfried-Preußler-Grundschule begeisterten die Gäste in der fast voll besetzten Evangelischen Kirche Oberrahmede mit einem weihnachtlichen Konzert.

Im Mittelpunkt stand das Krippenspiel „Der neue Stern“, das Johanna Hinrichs mit den liebevoll kostümierten Kindern einstudiert hatte, während der Chor der Schule die kleine Inszenierung mit Liedern einrahmte.

Für das Einstudieren der musikalischen Teile zeichnete Claudia Weber verantwortlich. Susanne Naeve begleitete die Sänger am Klavier. Alle gesungenen Lieder befassten sich mit dem Thema „Sterne“, und auch einige von den Kindern vorgetragene Gedichte drehten sich um die Glitzerpracht am Himmel.

Weihnachtskonzert Otfried-Preußler-Schule 2018, Kirche Oberrahmede Zur Fotostrecke

Lieder wie „Ein Stern steht hoch am Himmelszelt“, „Da war ein Stern“ oder „Stern über Bethlehem“ erwärmten die Herzen der Zuschauer. Eine kleine Fotopräsentation zeigte, wo in Lüdenscheid überall Sterne oder der Bezug zu ihnen zu finden ist, zum Beispiel im Stern-Center und bei einer Werbung zum Film „Lauras Stern“, aber auch die weihnachtliche Dekoration der Wilhelmstraße weist zahlreiche Sterne auf.

Pfarrerin Monika Deitenbeck-Goseberg bedankte sich für das stimmungsvolle Konzert, das zum fünften Mal in der Kirche Oberrahmede stattfand. Die Kollekte war diesmal für den „Heiligabend in Gemeinschaft“ in der Gemeinde bestimmt.