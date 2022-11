Musik zur Unterstützung für die Lüdenscheider Tafel

Von: Jutta Rudewig

Die Lüdenscheider Tafel kommt in den Genuss, vom Rotary-Club Lüdenscheid-Zeppelin unterstützt zu werden. © Malte Cilsik

Lisa Hummel Susanne Wendel und Ulrich Frenschkowski sind die Protagonisten eines Weihnachtskonzertes zugunsten der Lüdenscheider Tafel, zu dem der Rotary-Club Lüdenscheid-Zeppelin für Samstag, 3. Dezember, in die Erlöserkirche einlädt.

Lüdenscheid – Das Konzert schließt sich an dem Tag nahtlos an die Veranstaltung „Apfel, Nuss und Mandelkern“ (ab 16.30 Uhr) an, die letztmalig vor der Pandemie stattfand. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass in die Erlöserkirche ab 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Um entsprechende Spenden wird gebeten.

„Wir spielen Werke von Bach, Marcello und Liszt. Ein besonderer Höhepunkt werden Werke von Karg-Elert sein, der viel für die Duo Besetzung Harmonium und Klavier komponiert hat“, so Ulrich Frenschkowski im Vorfeld der Veranstaltung.

Lisa Hummel ist Preisträgerin beim Wettbewerb der Internationalen Orgelwoche Nürnberg, beim Bachwettbewerb Wiesbaden und beim internationalen Orgelwettbewerb Korschenbroich. Als Dirigentin gewann sie 2015 den Chorleitungswettbewerb des Allgemeinen Deutschen Cäcilienverbandes. Während des Studiums war sie Stipendiatin der Märkischen Kulturkonferenz.

Susanne Wendel studierte zunächst Klavier an der Hochschule für Musik Mannheim-Heidelberg. Bei weiteren Studien mit Michael Hauber und Paul Dan setzte sie ihren Schwerpunkt auf Kammermusik, und mit Ulrich Eisenlohr und Charles Spencer auf Liedbegleitung. Sie war mehrfache Preisträgerin in Kammermusikwettbewerben in unterschiedlichen Besetzungen.

Ulrich Frenschkowski studierte Chemie in Bonn. Neben seiner beruflichen Tätigkeit als Vertriebsleiter in einem heimischen Stanzbetrieb und ehrenamtlich als Vorsitzender der Märkischen Kulturkonferenz organisiert, gab und gibt er Benefizkonzerte für Kinderheime in Lettland, Belarus und China. Damit werden auch musisch hochbegabte Jugendliche aus Pinsk, Belarus (Partnerstadt von Altena) unterstützt.