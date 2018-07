Streicherklassen der THR zeigen ihr Können

Nach nur einem Jahr Unterricht zeigten sich die Fünftklässler der THR bereits in verschiedenen Stricharten und Tonleiter-Spiel bewandert.

Lüdenscheid - Zum Ausklang des Schuljahres erfreuten die Streicherklassen der Theodor-Heuss-Realschule (THR) Angehörige und Freunde am Montag in der Pausenhalle der Schule mit einem heiteren sommerlichen Melodienreigen.

Als weitere Mitwirkende hieß Schulleiterin Christiane Langs-Blöink das Streicherensemble der THR und das Orchestrino der Städtischen Musikschule beim Sommerkonzert willkommen. Das Projekt Streicherklassen mit Ralph Sonnabend, Anna Overbeck und Johannes Gehring als Lehrern sei eine „geniale Kooperation zwischen Schule und Musikschule“, erklärte sie.

Nach nur einem Jahr Unterricht zeigten sich die Schüler der Streicherklasse 5a bereits in verschiedenen Stricharten, Tonleiter-Spiel und Tempoveränderungen bewandert. Dass sie auch in Bodypercussion fit sind, unterstrich das Eingangsstück – Richard Filz’ grooviges Rhythmusstück „Das rockt“ – eindrucksvoll. Vom „Dreidel“, einem israelischen Volkslied mit anziehendem Tempo, bis zum bekannten Volkslied „Bruder Jakob“ spannten die jungen Musiker den Bogen.

Ihr letztes Konzert als Streicherklasse meisterte die 6a mit Bravour. Passend zum Wetter verbreiteten die jungen Streicher mit dem „Banana Boat Song“ karibisches Flair. In der Klassik, bei Haydn und seiner berühmten „Paukenschlag-Sinfonie“, und in rockigen Gefilden bewegten sich die Sechstklässler auf sicherem Terrain. Den zündenden Rhythmus bei den „Rockin’ Strings“ von John Higgins gab das Schlagzeug vor. Beide Streicherklassen stellten sich unter Leitung von Anna Overbeck vor.

Aus jungen Geigern höherer Klassen, die ihrem Instrument nach Ende der Klassenorchester-Zeit treu geblieben sind, setzte sich das Streicherensemble der THR zusammen. Mit Maidi Langebartels’ Lied „Ja, das ist Lüdenscheid“ klang „Lüdenscheid singt und klingt“ noch einmal vielstimmig nach.

Zum Abschluss des sommerlichen Reigens erfreute das Orchestrino der Musikschule unter der Leitung von Johannes Gehring die Zuhörer mit einem Koffer voll heiterer, eingängiger Melodien. Barockmusik mit Händel, Filmmusik mit „My Heart Will Go On“, Jazziges aus der Feder von Pamela Wedgwood und andere charmante Melodien hatte das jüngste Streichorchester der Musikschule, in dem bereits Sechstklässler der THR munter mitmischten, im Gepäck.