"PeeWee Bluesgang" und "Sharp dreZZed Men" bei Dahlmann

Lüdenscheid - Zum wiederholten Male rockten am Freitagabend die Musiker der „PeeWee Bluesgang“ den Saal der Gaststätte Dahlmann. Als Vorgruppe erlebte das Publikum mit „Sharp dreZZed Men“ eine Formation, die mindestens ebenso kompetent auf der Bühne agierte.

Die „PeeWee Bluesgang“ rockte bereits bei ihrem Opener „I’m Going Down“ von Bruce Springsteen ordentlich ab und Gitarrist Thomas Hesse zeigte ausgiebig sein Können auf der E-Gitarre. Gleiches galt für „Sunshine Of Your Love“, bei dem die Altmeister mit ihrem Publikum abgingen wie Schmidts Katze.

Die „PeeWee Bluesgang“ ist wohl eine der langlebigsten Blues-Rock-Bands in Deutschland. Seit mehr als 40 Jahren sind Richard Hagel (Gesang, Maracas), Thomas Hesse (Gitarre, Gesang), Martin Siehoff (Schlagzeug) und Andreas Müller (Bass) auf deutschen und internationalen Bühnen zu sehen und zu hören, im Laufe ihrer Karriere veröffentlichten sie 19 Longplayer.

Obwohl an diesem Abend Cover bekannter Blues-Rock-Klassiker im Vordergrund standen, spielten die „PeeWees“ auch den einen oder anderen selbstkomponierten Titel, zum Beispiel den „PeeWee Shuffle“ oder den Titel „German R&R Band“ aus ihrem aktuellen Album. Mit dem oft gecoverten „Hey Joe“ sowie mit „24 Hours“ schlossen die Blues-Rocker ihr Konzert.

Vorgruppe kehrt zu ihrem ursprünglichen Namen zurück

Abgeliefert hatte bereits die Vorgruppe „Sharp dreZZed Men“, die sich ebenfalls dem Blues-Rock, überwiegend den Songs der Combo ZZ-Top aus Houston, Texas, verschrieben hat. Mit kompetent umgesetzten ZZ-Top-Klassikern wie „Cheap Sunglasses“, „She Loves My Automobile“ oder der Ballade „Rough Boy“ überzeugte die Formation ebenso wie mit einem Medley bekannter Blues-Rock-Songs, darunter der Klassiker „Route 66“.

+ Als Vorgruppe sorgte die Formation „Sharp dreZZed Men“ für die passende Stimmung. © Othlinghaus

Bei „Everyday I Have The Blues“ von B.B. King wartete Uwe Szymonczyk mit einem gelungenen, elegischen Gitarren-Solo auf. Die Band, bestehend aus Udo Gersdorf (Bass), Julian Weolonoski (Schlagzeug) und Uwe Szymonczyk (Gitarre, Gesang) firmiert derzeit unter „Sharp dreZZed Men“, angelehnt an einen Song von ZZ-Top. Allerdings wird die Formation bald wieder unter ihrem ursprünglichen Namen „Blues Truck“ unterwegs sein, unter dem sie in der Region Hagen-Hohenlimburg seit mehreren Jahrzehnten bekannt ist.