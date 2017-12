Wigginghausen-Konzert am Sonntag

Lüdenscheid - Es ist eine lieb gewonnene Tradition, und doch soll das Konzept ein wenig verändert werden: Das Weihnachtskonzert der Lebenshilfe Lüdenscheid. Es findet in diesem Jahr am kommenden Sonntag ab 16 Uhr (Einlass ab 15 Uhr) in der Schützenhalle Loh statt.

Auch in diesem Jahr fließen alle Einnahmen des Konzerts wieder in die Aktion Wigginghausen, heißt es seitens der Lebenshilfe. Das neue Konzept soll, so wünscht man es sich in den Reihen der Lebenshilfe, noch mehr Zuschauer in vorweihnachtliche Stimmung versetzen.

Die bisher sehr aufwendige Licht- und Bühnentechnik wird ebenso wie die Dekoration deutlich reduziert, um zu den Wurzeln eines Konzerts zurück zu finden, das bereits vor 36 Jahren zum ersten Mal zugunsten von der Wohnstätte für Menschen mit Beeinträchtigung in Wigginghausen stattfand.

Die Musik solle wieder mehr Raum einnehmen. Neben Gruppen wie dem Jugendsinfonieorchester, dem Jugendchor der Musikschule, dem Lüdenscheider Kammerchor, dem Lüdenscheider Kinderchor und dem Musikzug des Versetaler Schützenvereins, die bereits in den vergangenen Jahren dabei waren, dürften sich Besucher erstmals auf Auftritte der John-Christmas-Band und des Duos Honig-Mut freuen. Beide sollen ebenfalls für weihnachtliche Stimmung sorgen, „gleichzeitig aber auch aktuellere Elemente einbringen, die sicher für gute Unterhaltung sorgen und jede Menge Mitsingpotenzial haben“, so die Organisatoren: „Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Mischung aus bewährten Klassikern und moderneren Auftritten unserem sehr gemischten Publikum gerecht wird.“

Für das Konzert am Sonntagnachmittag sind noch Karten für zehn Euro pro Person bei Tee Gschwendner im Stern-Center, im LN-Ticketshop an der Schillerstraße, im Reisebüro Kattwinkel, im Musikhaus Auth sowie im Lebenshilfe Center Lüdenscheid (Am Grünewald 2a) und an der Abendkasse zu bekommen. Unterstützt wird das Konzert von der Aktion Mensch.