„Carmen“ findet sich wieder im „Brückenbauer“-Programm zwischen Barock und Jazz

Der weiße Hai schwimmt in Lüdenscheid in einem Alpensee

Von: Monika Salzmann

Johannes Köstlin möchte die Pfarrei als Veranstaltungsort wieder mehr ins Bewusstsein rücken. © Salzmann

Die Zusammensetzung des Ensembles – drei Posaunisten und ein Schlagzeuger – ist schon für sich ungewöhnlich. Wenn der Titel des Konzerts dann noch „J.S. Bach und der weiße Hai im Alpensee“ heißt, darf man erst recht neugierig sein.

Lüdenscheid – Einen kurzweiligen, äußerst unterhaltsamen Hörgenuss verspricht das Konzert des Ensembles „percussion posaune leipzig“ am Samstag, 1. Juli, in der Kirche St. Joseph und Medardus am Sauerfeld. Gemeinsam mit Kirchenmusiker Johannes Köstlin an der Orgel tritt das hochkarätige Ensemble dann ab 19.30 Uhr an, musikalische Grenzen zu sprengen und Barockes/Jazziges zu einem launigen Programm mit hohem Unterhaltungswert zu mixen.

Im Rahmen ihrer Tour 2023 sind Marton Palko (Altposaune), Maxim Kulikov (Tenorposaune), Matthias Büttner (Bassposaune) und Per Winker (Percussion) in Lüdenscheid zu Gast. „Ziel ist es, dass die Leute Spaß haben, an und mit der Musik“, sagt Johannes Köstlin, der die Kirche St. Joseph und Medardus nach eineinhalbjähriger Kirchenmusikertätigkeit in der Pfarrei als Veranstaltungsort wieder mehr ins Bewusstsein rücken möchte.



Ein achtwöchiges Chorprojekt für Fronleichnam mit 20 Teilnehmern war ein erster vielversprechender Anfang. Als sich die Gelegenheit bot, „percussion posaune leipzig“ für ein Konzert in Lüdenscheid zu gewinnen, musste er daher nicht lange überlegen.



Marton Palko (Altposaune), Maxim Kulikov (Tenorposaune), Matthias Büttner (Bassposaune) und Per Winker (Percussion) machen auf ihrer Tour Station in Lüdenscheid. © Gelsdorf, Fotorechte Musikbüro Leipzig

Seit 30 Jahren auf Reisen, haben sich die vier Profimusiker darauf spezialisiert, Kammermusik zu entstauben und in frischem, originellem Gewand zu präsentieren. Alle vier haben ihr Handwerk von der Pike auf gelernt und in namhaften Orchestern gespielt.



Seit 1992 konzertieren sie zusammen und haben sich ein vielseitiges Repertoire erarbeitet. Gern holen sie sich Verstärkung hinzu - wie in Lüdenscheid mit Johannes Köstlin an der Orgel. Alte Musik wie die Sonata La Posta von Pavel Josef Vejvanovsky, der als führender Vertreter des böhmischen Barocks gilt, gehört zu den Stücken, die die Leipziger beim Konzert gemeinsam mit Johannes Köstlin vortragen werden. „Es wird ein Parforceritt durch die Jahrhunderte“, verspricht der Kirchenmusiker. „Für jeden ist etwas dabei.“



„Carmen“ findet sich wieder im „Brückenbauer“-Programm zwischen Barock und Jazz

Und nicht genug damit, dass die vier Vollblutmusiker aus Leipzig von Takt zu Takt Neues präsentieren, überraschen sie auch immer wieder mit originellen Ideen und kommentieren Altbekanntes mit musikalischen Verwandlungen. Da dauert es nicht lange, bis sogar vertraute Melodien wie „Großer Gott, wir loben dich“ ein Eigenleben entfalten. Johann Sebastian Bach, Duke Ellington, Georges Bizet und seine „Carmen“ finden sich wieder im „Brückenbauer“-Programm zwischen Barock und Jazz.



Mit Christoph Wundrak versetzt das Ensemble dabei sogar den weißen Hai in einen Alpensee. Joachim Gelsdorf, Mitbegründer von „percussion posaune leipzig“, gibt dem Konzert mit kurzweiligen Erklärungen und Anmerkungen obendrein einen humorigen Touch.



Der Eintritt zum Konzert ist frei. Bei der Kollekte am Ausgang wird um eine angemessene Spende gebeten.