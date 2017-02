Barock-Kammermusik in St. Joseph und Medardus

Lüdenscheid - "Warum das Konzert den Titel ,Der Pate’ trägt, bleibt bis Sonntag, 19. März, ein gut gehütetes Geheimnis." Véronique Kämper, Ulrike Kriegel, Dorothee Hirth, Filine Precht und Karl-Heinz Piepenbreier, allesamt Lehrer der städtischen Musikschule, laden für diesen Tag in die Kirche St. Joseph und Medardus ein zu einem besonderen Konzert. Beginn ist um 18 Uhr.

„Der Pate“ ist eine musikalische Darbietung, bei der auf seltene Instrumentenkombinationen zurückgegriffen wird. Die fünf Musiker bringen ein abwechslungsreiches Programm mit in das Gotteshaus. Der Schwerpunkt liegt auf Barock-Kammermusik, und diese in verschiedenen Besetzungen von Solo und Duo über Trio bis hin zum Quartett.

„Manche Stück werden mit Spinett gespielt. Die Musikschule hat ein kleines Spinett angeschafft“, erläuterte Karl-Heinz Piepenbreier beim Ortstermin. Und mit einem Augenzwinkern: „Das passt sogar in einen Fiesta.“ Denn geprobt wird in der Kirche und in der Musikschule an der Altenaer Straße.

Das begleitende Orgelpositiv haben die Musiker ausgeliehen, da es im Kirchenschiff stehen soll. Piepenbreier: „Wir müssten sonst auf der Empore spielen. Und die Akustik in dieser Kirche ist so ausgelegt, dass wir besser hier unten spielen.“ Also musste die transportable Orgel her. Mit Block- und Traversflöte sei man in der Lage, die zur Musik passenden Töne in tieferer Stimmung zu produzieren.

Passend zum Telemann-Jahr 2017 werden bei dem Kammerkonzert Werke von Georg Philipp Telemann, Carl Philipp Emanuel Bach und Johann Sebastian Bach interpretiert. Die unterschiedlichen Kombinationen der Blasinstrumente lassen Kammermusik in verschiedenen Klangfacetten und mit unterschiedlichen Höreindrücken entstehen. Ein großes Anliegen der Musiker ist, ihre eigene Begeisterung für die Lebendigkeit und Leidenschaft der Barockmusik an möglichst viele Zuhörer weiter zu geben. Sie sind sich sicher: „Ein besonderes, den Raum füllendes Klangerlebnis werden die Quartette A-Dur und a-Moll von Telemann für Querflöte, Oboe, Fagott und Orgelpositiv bescheren.“

Karten sind an der Abendkasse zu haben. Der Eintritt kostet wie bei jedem Lehrerkonzert sieben Euro für Erwachsene und ermäßigt 3,50 Euro.