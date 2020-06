Konzern im MK von Zahlungsunfähigkeit bedroht - drei Standorte betroffen

Märkischer Kreis – Ein Technologiekonzern mit drei Standorten im Märkischen Kreis ist von Zahlungsunfähigkeit bedroht: Wegen Corona musste erst Kurzarbeit angemeldet werden, nun folgt ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung.

Im März hatte der Technologiekonzern Nanogate SE, zu dem in Lüdenscheid die Nanogate NRW GmbH an der Golsberger Straße gehört, corona-bedingt Finanzhilfen von der Kfw-Bank beantragt und durch die Anmeldung von Kurzarbeit sowie einen geringeren Einsatz von Leiharbeitern Kosten gesenkt. Zwei weitere Standorte des Konzern sind in Kierspe ansässig.

Dennoch soll jetzt ein Schutzschirmverfahren beantragt werden, teilt der Konzern mit. Hintergrund sei, dass hinsichtlich eines Finanzierungskonzeptes keine Einigung mit den Banken gefunden werden konnte. Die Nanogate SE werde „deshalb umgehend aufgrund drohender Zahlungsunfähigkeit die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung“ beantragen.