Kontrollen zahlen sich aus

Testweise will der STL an drei noch zu benennenden Sammelstellen Hinweise in mehreren Sprachen anbringen.

Lüdenscheid - Im Müll steckt mancher Euro: Allein die seit 2016 regelmäßig durchgeführten Kontrollen auf dem STL-Betriebshof Am Fuhrpark sorgten für Einnahmen in Höhe von 100. 000 Euro. Das gab Werkleiter Heino Lange bei der Werksausschusssitzung am Donnerstag bekannt. Angesichts von rund 250. 000 Anlieferungen im Jahr relativiere sich die Summe zwar, findet Lange. Trotzdem: Diese Einnahmen „fast aus dem Stand“ zu erzielen, spreche für sich.

Mit den Kontrollen hatte man begonnen, nachdem die Menge des angelieferten Mülls merklich gestiegen war. Der Verdacht, dass regelmäßig Unberechtigte aus Nachbargemeinden die Möglichkeit zur kostenfreien Entsorgung missbrauchten, bestätigte sich. Aber auch Lüdenscheider werden durch die Kontrollen immer öfter zur Kasse gebeten – weil sie Kostenpflichtiges von Altakten bis Bauschutt abliefern.

Mittlerweile habe man auch die Mitarbeiter weiter geschult, denn die Kontrollaufgaben gehörten ursprünglich nicht zu den Aufgaben der Mitarbeiter auf dem Betriebshof. Die Reaktionen der Bürger, die – stichprobenartig – ihre Ausweise vorzeigen müssten, seien inzwischen positiv und verständnisvoll, stellte Lange fest.

Auch woanders zahlen sich Überprüfungen buchstäblich aus: Rund 1600 Euro habe man inzwischen durch Verwarngelder an den Wertstoffsammelstellen im Stadtgebiet eingenommen. Wer hier beim Zumüllen erwischt wird, muss bis zu 55 Euro zahlen – Obergrenze bei den Verwarngeldern, die STL-Mitarbeiter verhängen dürfen. Teurer wird’s bei schweren Fällen, die ans Rechtsamt weitergegeben werden.

Um das Unrechtsbewusstsein zu schärfen, folgt Lange einer Anregung von Gordan Dudas (SPD): An drei Sammelstellen will man testweise mehrsprachige Infotafeln samt Hinweis auf Sanktionen aufstellen. Dudas regte zudem eine weitere Maßnahme gegen zugemüllte Sammelstellen an: die Verlegung in den Untergrund, was er aus Holland oder dem Ruhrgebiet kenne. Informieren will sich der Ausschuss darüber demnächst bei einer Tour nach Recklinghausen.