Kontrollen rund um A45-Sperrung: Durchfahrtsverbote werden nicht eingehalten

Von: Jan Schmitz

Wenige Tage vor Einführung des Lkw-Verbots für den Transitverkehr auf der A45-Umleitung stellt die Polizei Dutzende Verstöße gegen bereits bestehende Verbote fest.

Mit einem großangelegten Verkehrsüberwachungseinsatz in den Bereichen der A45-Umleitungsstrecke hat die Polizei die Einhaltung der bereits geltenden Durchfahrtsverbote rund um die gesperrte A45 kontrolliert. Das Ergebnis: Etwa jedes dritte kontrollierte Fahrzeug war falsch abgebogen.

Der Verkehrsdruck durch die A45-Sperrung in Lüdenscheid und Umgebung bleibt weiter hoch. Entlastung soll ein Durchfahrtsverbot für den überregionalen Schwerlastverkehr auf der Bedarfsumleitung bringen, das ab dem 10. Juni in Kraft treten soll. Am Montag davor waren wieder fast vier Dutzend Polizistinnen und Polizisten an mehreren Kontrollstellen im Stadtgebiet von Lüdenscheid (unter anderem Heedfelder Landstraße, Talstraße), Schalksmühle (B54) und Altena (Hemecker Weg) unterwegs.

Die Polizei kontrollierte den Verkehr unter anderem an der Heedfelder Straße. © Cornelius Popovici

„Kernziel war die Überwachung der Einhaltung der bereits heute geltenden Durchfahrtsverbote sowie die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen“, heißt es in einer Mitteilung der Kreispolizeibehörde. Die Beamten kontrollierten 103 Lkw, 356 Pkw, 18 Motorräder sowie zehn weitere Fahrzeugtypen, darunter Busse. Fahrer von insgesamt 166 Fahrzeugen verstießen gegen die Durchfahrtsverbote. Darunter waren fünf Lkw.

Von 4.604 Fahrzeugen, darunter 307 Lkw wurde die Geschwindigkeit gemessen. 386 waren zu schnell unterwegs, auch 27 Lkw. Im Rahmen der Überprüfungen stellten die Beamten zudem zahlreiche weitere Verstöße fest, wie es in der Polizei-Mitteilung heißt. Zwei Fahrer waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Fünf LKW-Fahrer verstießen gegen Lenk- und Ruhezeiten, fünf gegen Sozialvorschriften, acht (davon sechs LKW) hatten Mängel im Bereich der Fahrzeugtechnik. Zwei davon mussten stillgelegt werden, weil sie die Verkehrssicherheit gefährdeten. Ein Fahrer fuhr unter Drogeneinfluss und musste zur Blutprobe.

Ein rumänischer Fahrer war mit zwei offenen Haftbefehlen wegen nicht bezahlter Verkehrsverstöße unterwegs. Die geforderte Summe von knapp 600 Euro leistete er vor Ort und konnte seinen Weg fortsetzen. Sechs Fahrer bogen an der Brunscheider Straße falsch ab. Hinzu kamen noch 18 weitere Ordnungswidrigkeiten wie z.B. Vorfahrtverstöße, fehlender TÜV oder Sicherheitsgurte beziehungsweise Dokumente.