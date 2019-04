Kontrolle im MVG-Bus läuft aus dem Ruder: 33-Jähriger greift Busfahrer an

In einem Bus kam es zum Zwischenfall.

Lüdenscheid - Es war nicht das erste Mal. Als ein Busfahrer bemerkte, wie sich ein Mann in Lüdenscheid durch die hintere Tür in den Bus einstieg, hatte er ein Deja-vu. Dieser Mann kam ihm bekannt vor.

Wie die Polizei mitteilte, legte sich ein 33-jähriger Kiersper am Freitagnachmittag in Lüdenscheid mit einem Busfahrer an. Der Busfahrer kannte den Mann bereits aus früheren Begegnungen im Busverkehr.

Der Kiersper schmuggelte sich in Brügge durch die hintere Tür in den Bus der Linie 59. Der Fahrer bat ihn nach vorn zu kommen und kontrollierte das Fahrticket.

Er wollte die Personalien aufschreiben und ließ sich dazu den Personalausweis zeigen. Das wollte der Fahrgast allerdings verhindern. Er drohte mit Schlägen, ballte die Fäuste und griff nach dem Arm des Busfahrers. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.