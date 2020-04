Kontaktverbot wegen Coronavirus: Ist die Gartenparty mit Nachbarn oder Freunden erlaubt?

+ © MZV © MZV

Lüdenscheid - Das schöne Wetter am vergangenen Wochenende – insbesondere am Samstag – lockte zahlreiche Lüdenscheider nach draußen in die Natur, um dem Lagerkoller in den eigenen vier Wänden entgegenzuwirken. Doch was ist angesichts des aktuell geltenden Kontaktverbots erlaubt und was nicht?