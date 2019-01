Mit dem Bus in den Westen

Lüdenscheid. „Opa, schreib’ das alles mal auf.“ Der Bitte der Enkel ist er gerne nachgekommen, handelt es sich doch um ein einmaliges Ereignis, das nur wenige an einer so entscheidenden Schnittstelle erlebt haben. „Erinnerungen an die Wendezeit in Berlin, an politische Ereignisse und meine Tätigkeit von 1987 – 1997“ heißt der Untertitel des Buches von Konrad C. F. Lorenzen. Der ehemalige Geschäftsführer der Märkischen Verkehrsgesellschaft war zur Zeit des Mauerfalls Vorsitzender der Berliner Verkehrsbetriebe. Aufzuschreiben gab es aus der „Wendezeit“ eine ganze Menge.

Herausgekommen ist ein reich illustriertes, mehr als 120-seitiges Buch, das einen tiefen Einblick in ein Stück deutscher Geschichte gewährt. Die „wunderbare Lebenserfahrung“ bahnte sich an einem Sonntag im Herbst 1987 an. Edmund Wronski, Verkehrssenator von West-Berlin, rief Lorenzen zu Hause an. Beide kannten sich durch zahlreiche Kongresse und Versammlungen, zum Beispiel über den Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Zunächst überwog die Skepsis, denn die Verkehrsbetriebe in der geteilten Stadt galten nicht gerade als blühender Wirtschaftszweig.

Andererseits war ihm die Stadt aus seiner früheren Studienzeit an der Freien Universität Berlin und von häufigen Besuchen durchaus vertraut. „Nach zwanzigjähriger Tätigkeit im Märkischen Sauerland war mir ein beruflicher Wechsel – noch dazu ein so spektakulärer – dann doch nicht unsympathisch.“ Freunde und Weggefährten rieten hingegen eindringlich ab. „Geh doch nach Australien“, war nur eine von vielen wohlgemeinten Empfehlungen. Doch die Weichen waren gestellt. Mit dem damaligen Regierenden Bürgermeister, Eberhard Diepgen, und FDP-Finanzsenator Dr. Günter Rexrodt („Das machen wir“) wurde das für damalige Berliner Verhältnisse „außerordentlich hohe Gehalt“ festgezurrt und der Vertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren und der Option auf weitere fünf Jahre unterschrieben.

Für Lorenzen sprachen aus Berliner Sicht vor allem fachliche Gründe. Er hatte das private Omnibusgewerbe mit Schülerverkehren in die Märkische Verkehrsgesellschaft integriert. Ausgestattet mit „vernünftigen Verträgen“ wurde so der kommunale Busbetrieb in der „Diaspora“ breiter und wirtschaftlicher aufgestellt. Die Public-Private-Partnership (PPP), eingedeutscht auch öffentlich-private Partnerschaft, wurde im Märkischen Kreis lange vor der Begriffsverwendung erfolgreich praktiziert. „Das wusste man in Berlin.“

„Wer ist Koch und wer ist Kellner?“





Im „Haifischbecken“ der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sah er sich vom Start weg am 1. September 1988 Belegschaft, Gewerkschaft und Personalrat gegenüber. „Schon in der ersten Betriebsversammlung, bei der ich mich vorstellte und für Neuerungen und Modernisierungen plädierte, wurde ich vom amtierenden Personalratsvorsitzenden, Wilfried Mehner, vor den 4000 versammelten Mitarbeitern der Überheblichkeit und des Provinzialismus’ bezichtigt, der als ‘Bolle’ vom Lande von einem Großbetrieb keine Ahnung habe“, erinnert er sich an die Begrüßung. Groß waren vor allem das Defizit und die Mitarbeiterzahl: 1,4 Milliarden D-Mark Verluste fuhren Busse und Bahnen jährlich ein.

Sein Sparprogramm sah eine Reduzierung der Beschäftigten von 13 000 auf 8000 vor – „ausreichend fürs Verkehrsangebot“. Aber der gespaltene Senat verweigerte letztlich die Unterstützung. „Man wusste nie, wer ist Koch und wer ist Kellner?“ Im März 1989 löste Rot-Grün unter Walter Momper den schwarz-gelben Senat ab, jenseits der Mauer nahm die Entwicklung in „einem atemberaubenden Tempo“ zu. Kurz nach Honeckers Entmachtung im Herbst leitete der damalige SED-Funktionär Günter Schabowski den Anfang vom Ende der DDR ein. „Seine zunächst angekündigten Reiseerleichterungen ab Dezember stellten uns nicht vor Probleme“, erinnert sich Lorenzen. Der Senat rechnete pro Tag mit 300 000 Menschen. „Wir hatten gerade den 23. Evangelischen Weltkirchentag mit mehr als 200 000 Gästen aus aller Welt ohne Schwierigkeiten absolviert.“

Der 9. November fing ruhig an, besondere Ereignisse waren nicht zu erwarten, sagt Lorenzen in seinem Rückblick. „Die Vorbereitungen für die zu erwartenden Besuchermassen ab 1. Dezember waren in Arbeit.“ Der BVG-Geschäftsführer war am 7. November zu einer zweitägigen Tagung des Präsidiums des Internationalen Verbandes für öffentliches Verkehrswesen nach Rotterdam geflogen.





Auch die MVG schickte Busse und Fahrer





„Wir saßen nach dem Ende der Tagung noch bei Heineken-Bier und Genever zusammen, als ein ausländischer Kollege, der gerade vom Telefon zurückkam, mir ganz aufgeregt mitteilte: ,Die Mauer ist gefallen.’ Schabowski hatte auf die Frage nach der freien Ausreise seine berühmten Worte gesagt: ‘Das tritt nach meiner Kenntnis . . . ist das sofort. Unverzüglich.’Ich war total sprachlos, organisierte noch in der Nacht den Rückflug und landete am 10. November gegen Mittag in Berlin-Tegel. Bis in die frühen Morgenstunden waren die Menschen von Ost- nach West-Berlin geströmt. Dann ging für uns die Arbeit richtig los. Statt der angekündigten 300 000 Menschen drängten bis zu zwei Millionen in den Westen der Stadt.“ Die U- und S-Bahnen fuhren über Nacht ebenso weiter wie die Busse.

+ Über die freigeräumten Grenzen mussten die Menschen noch einige Zeit zu Fuß gehen, um von einer Buslinie zur anderen zu gelangen. Bis zum endgültigen Abbau der Anlagen und der Freigabe für den Durchgangsverkehr sollten noch Wochen und Monate vergehen. © BVG



„Wochenlang hatten wir einen 24-Stunden-Betrieb. Bahnhöfe im Citybereich mussten wegen des Andrangs vorsorglich geschlossen werden. „Zum Glück hat es nicht einen einzigen Unfall gegeben.“ Für den öffentlichen Nahverkehr war das Tarifsystem aufgehoben. „Lasst sie alle fahren“, lautete die Devise nach der Maueröffnung. „Die Mitarbeiter zogen alle mit“, schätzt Lorenzen noch heute die Begeisterung unter der Belegschaft. Willkommene Hilfe kam aus den Bundesländern: 200 West-Busse unterstützten die BVG. Vier Fahrzeuge samt Fahrer plus Verkehrsmeister schickte die MVG. „Wir müssen dem ehemaligen Chef helfen“, hieß es an der Wehberger Straße.





Hervorragende Kooperation





Die Zusammenarbeit zwischen Ost (BVB) und West (BVG) klappte von Anfang an hervorragend, so Lorenzen. Die U-Bahn-Linien U6 und U8 fuhren während der gesamten Mauerzeit unter dem Ost-Sektor durch und passierten elf zugemauerte „Geisterbahnhöfe“. Die meisten wurden in den folgenden Wochen wieder in Betrieb genommen. Bis Weihnachten hielten die Besucherströme unvermindert an. „1990 waren wir mit der Nahverkehrsstruktur schon ziemlich weit, während die politische Zusammenführung erst richtig losging.“

Vier Jahre später schied Lorenzen als BVG-Geschäftsführer aus und baute als Gründungsgeschäftsführer den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg auf. Der Startschuss für die neue Gesellschaft mit einem großflächigen Gemeinschaftstarif erfolgte am 1. Januar 1997. Im Ruhestand wieder zurück in Lüdenscheid denkt Konrad Lorenzen gerne an seine Berliner Zeit zurück. „Sie war extrem anstrengend, aber spannend und ereignisreich. Was hätte ich alles verpasst, wäre ich nach Australien gegangen.“

Im Handel ist das bei Seltmann Printart hergestellte Buch nicht erhältlich. „Bislang habe ich die Ausgaben verschenkt.“