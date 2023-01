Konjunkturumfrage mit pessimistischem Trend: Arbeitgeberverband fordert „Nachteilsausgleich“

Von: Susanne Kornau

Teilen

Ausbildung bleibt wichtig: AGV-Vorsitzender Dr. Frank Hoffmeister und Geschäftsführer Christian Lepping stellten die Ergebnisse der Konjunkturumfrage vor. © kornau

Aktuelles Stimmungsbild der AGV-Konjunkturumfrage zeugt von pessimistischen Erwartungen.

Lüdenscheid – Sie gilt als sehr aussagekräftig, repräsentativ und vor allem frisch: Die Konjunkturumfrage des Arbeitgeberverbandes zeigt das Stimmungsbild in der Metall- und Elektroindustrie, ihre Erwartungen an das nächste Halbjahr. Es ist eine „spürbar eingetrübte“ Momentaufnahme. Für den AGV-Vorsitzenden Dr. Frank Hoffmeister und AGV-Geschäftsführer Christian Lepping ist das „ein Warnzeichen“. Am Dienstag stellten sie die Ergebnisse vor und interpretierten sie.

52 von knapp 200 Mitgliedsfirmen der Metall- und Elektroindustrie, dem stärksten Wirtschaftszweig im Märkischen Südkreis, beteiligten sich an der Umfrage – ein „herausragendes Ergebnis“ findet Christian Lepping. Doch die Auswertung lässt Dr. Hoffmeister auf eine Trendumkehr hoffen: „Wir würden uns alle wünschen, dass es nicht so kommt wie befürchtet und dass die Erwartungen wieder positiver werden. Aber es gibt noch viele Fragezeichen.“ Fest steht: Im Vorjahr starteten die Betriebe optimistischer ins neue Jahr.

Trotz vieler negativer Vorzeichen – Preisentwicklung, Corona-Nachwirkungen, Lieferengpässe, Tarifabschlüsse – beurteilen 31 Prozent der Umfrageteilnehmer die aktuelle Wirtschaftslage noch als gut (Vorjahr: 42 Prozent). 22 Prozent sind unzufrieden (Vorjahr: 19 Prozent). „Eine deutliche Spreizung in die beiden Extreme“ sieht Christian Lepping bei den Geschäftserwartungen: 20 Prozent erwarteten Verbesserungen, 24 Prozent Verschlechterungen. Im Vorjahr waren es 14 Prozent zu 22 Prozent.

Besorgnis: Einschätzung der Ertragslage verschlechtert sich

Die Einschätzung der Ertragslage gibt Anlass zur Besorgnis. Nur noch 20 Prozent (Vorjahr 25 Prozent) der Betriebe bezeichneten ihre Erträge als „gut“, 39 Prozent als „schlecht“ – im Vorjahresvergleich (23 Prozent) habe sich das massiv erhöht. „Was bleibt übrig – das ist ganz entscheidend.“ Daher, so Dr. Hoffmeister, sei die Zahl erschreckend.

Der Blick nach vorn verheißt aktuell nichts Gutes: Nur 17 Prozent der Unternehmen erwarten eine Verbesserung der Ertragslage, 33 Prozent eine Verschlechterung. Das spreche für eine „außerordentlich kritische Situation“, so Lepping.

Als wichtiger Stimmungsindikator gilt die Auftragslage. Sie ist deutlich schwächer als im Vorjahr. Beurteilten sie noch 49 Prozent 2021 fürs Inland als gut, so bricht das 2022 auf 30 Prozent ein. Für Auslandsaufträge ist der Trend ähnlich: Nur noch 23 Prozent der befragten Betriebe bewerten die Nachfrage als „gut“, im Vorjahr waren es noch 40 Prozent.

Stichwort Arbeitsmarkt: Sehr erfreulich sei, dass 77 Prozent der Unternehmen ihr hohes Engagement bei der Ausbildung beibehalten wollten. Zugleich wirke sich die gestörte Infrastruktur auf die Beschäftigung aus. Ohnehin sei aus dem Fachkräfte- längst ein Arbeitskräftemangel geworden. Feststellbar sei dabei, so Lepping, „eine klare Kausalität hinsichtlich der Auswirkungen auf den lokalen Arbeitsmarkt“. Dr. Hoffmeister, selbst Arbeitgeber, weiß: „Leute für Lüdenscheid zu gewinnen, ist schwerer geworden.“ Er fordert daher: „Jeder Tag zählt. Wir brauchen mehr Tempo beim Bau der Brücke, endlich Transparenz, klare Kommunikation sowie einen Nachteilsausgleich für die Region.“