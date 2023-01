Komplettausfall von TV und Telefon: Vodafone entschuldigt sich

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Der Anbieter Vodafone bittet seine Kunden am Buckesfeld um Entschuldigung. © Federico Gambarini

Die Zeit ohne Telefon, Internet und Fernsehen ist für die Kunden von Vodafone am Buckesfeld vorbei. Sieben Tage lang dauerte der Komplettausfall, für den sich Vodafone nun bei seinen Kunden entschuldigen möchte.

Lüdenscheid – Betroffen waren die Straßen Buckesfelder Ring, Buckesfelder Kopf, Esberghang, Esbergweg und Unterm Freihof. Die Bewohner waren in dieser Zeit praktisch wie abgeschnitten, auch Home-Office war nurmehr unter erschwerten Bedingungen möglich gewesen.

„Vodafone hatte vom 19. bis 26. Januar um 10 Uhr eine lokale Störung in einem sehr kleinen Teil seines Kabelnetzes in Lüdenscheid. Bei bis zu 86 Kunden im Bereich Buckesfeld waren Kabel TV, Internet und Festnetz-Telefonie vorübergehend nicht verfügbar“, erklärt Volker Petendorf, Konzernsprecher und Chef vom Dienst (CvD) der Pressestelle von Vodafone, „Ursache war ein Anbindungsfehler auf genau dem unterirdischen Kabelstrang, über den diese 86 Kunden an das Festnetz angeschlossen sind.“



Die Reparaturarbeiten seien in der Planung und Ausführung sehr aufwendig gewesen, führt Petendorf weiter aus, „denn es waren zwingend Tiefbauarbeiten erforderlich. Unser örtlicher Dienstleister bereitete die eigentlichen Reparaturarbeiten seit Bekanntwerden der Störung intensiv vor. Dazu erfolgten bereits am vergangenen Wochenende Messungen aller Netzelemente und eine Bestandsaufnahme vor Ort.“

Komplettausfall von TV und Telefon: Vodafone entschuldigt sich

Anschließend sei das genaue Reparaturkonzept erstellt worden – unter Beachtung aller Sicherheitsvorkehrungen (Strom führendes Hauptkabel usw.). Am Donnerstagmorgen, 26. Januar, seien die finalen Tiefbau- und Reparaturarbeiten vor Ort gestartet und noch am selben Tag vollendet worden.

„Ohne Tage oder gar wochenlange Baugruben“, erklärt Petendorf, „dabei wurde ein defektes Bauteil ausgebaut und durch ein neues Netzelement ersetzt. Anschließend wurde die gesamte Zufuhrstrecke noch neu eingepegelt. Seit dem Donnerstag können die 86 betroffenen Haushalte wieder das Kabel TV empfangen, das Internet nutzen und im Festnetz telefonieren. Wir bitten die 86 betroffenen Kunden um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten.“