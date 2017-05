Hundesteuer: Kommunen im Vergleich

Lüdenscheid - Wie hoch die Hundesteuer ist, hängt vom Wohnort ab, wie ein Vergleich des Bundes der Steuerzahler NRW zeigt. In Lüdenscheid liegt der jährliche Betrag für das erste Tier demnach bei 120 Euro. Ein zweiter und dritter Hund kosten laut Liste 180 beziehungsweise 240 Euro pro Jahr.

Im Vergleich zu 2016 hat die Stadt Lüdenscheid die Beträge nicht erhöht. Bei der Hundesteuer am teuersten in NRW ist im Vergleich von 232 Kommunen die Stadt Hagen. Dort liegen die jährlichen Steuerbeträge für die Vierbeiner bei 180, 210 und 240 Euro.

Ein Blick in die Nachbarschaft: In Altena liegen die Beträge bei 66, 78 und 90 Euro, in Meinerzhagen bei 72, 84 und 96 Euro und in Werdohl bei 100, 118 und 136 Euro.

Mit 25 Euro für das erste Tier ist die Hundesteuer in Verl am geringsten, gefolgt von Harsewinkel mit 31 Euro für das erste Tier. Die Zahlen stammen nach Angaben des Bundes der Steuerzahler NRW aus Mai 2017. - eB