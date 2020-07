Umfrage: Welches Thema brennt Ihnen in LÜDENSCHEID unter den Nägeln?

Bei der Kommunalwahl in NRW am 13. September 2020 haben die Bürger die Chance, über die Zukunft ihrer Stadt mitzubestimmen. Mit einer Umfrage wollen wir von Ihnen wissen: Welches Thema brennt Ihnen in Lüdenscheid unter den Nägeln?

Am 13. September 2020 ist Kommunalwahl 2020

Welche Themen brennen Ihnen in Lüdenscheid unter den Nägeln?

Lüdenscheid ist mit rund 72.500 Einwohnern die zweitgrößte Stadt im Märkischen Kreis. Das Rennen um den Einzug in den Rat ist bei dieser Kommunalwahl besonders spannend. Coronabedingt findet der Straßenwahlkampf nur eingeschränkt statt. Die Parteien, Kandidatinnen und Kandidaten versuchen, mit Inhalten zu überzeugen.

Kommunalwahl 2020 in Lüdenscheid: Welche Themen sind Ihnen wichtig?

Haben die Politiker dabei immer das richtige Gespür dafür, was den Bürgern wirklich wichtig ist? Wir wollen es genau wissen, und fragen Sie, welche Themen in Lüdenscheid brennen Ihnen unter den Nägeln. Was ist Ihnen wichtig, was weniger wichtig? Bis zu vier Antworten können Sie in unserer Umfrage geben.

Mit den Ergebnissen unserer Umfrage wollen wir den Parteien und Bürgermeister-Kandidaten in Lüdenscheid besonders genau auf den Zahn fühlen - wenn wir sie durch den Wahlkampf begleiten.

Kommunalwahl Lüdenscheid: Alle Wähler haben vier Stimmen

Alle Wählerinnen und Wähler haben in Lüdenscheid vier Stimmen: Eine für den Kandidaten/die Kandidatin für den Stadtrat in ihrem Wahlbezirk, eine für den Bürgermeister-Kandidaten, eine für den Kandidaten/die Kandidatin für den Kreistag in ihrem Wahlbezirk und eine für den Landrats-Kandidaten oder die Landrats-Kandidatin.

Bis zum 27. Juli können sich Bewerber, Parteien und Wählervereinigungen noch zur Wahl anmelden - wenn sie die Voraussetzungen erfüllen. Anschließend stellt der Wahlausschuss der Stadt Lüdenscheid formal fest, wer zur Wahl antreten darf.

Bei der Kommunalwahl in Lüdenscheid ist Wählen ab 16 erlaubt

Laut Innenministerium sind bei den Kommunalwahlen in NRW wahlberechtigt: Deutsche sowie Staatsangehörige der übrigen 27 EU-Mitgliedstaaten, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl im Wahlgebiet (in der Gemeinde/Stadt bzw. im Kreis) wohnen oder sich sonst gewöhnlich aufhalten und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.