Kommentar: In Lüdenscheid regiert das Lüdenscheid-Tempo

Von: Thomas Machatzke

Lüdenscheid und seine neue Stadtentwicklungsgesellschaft. Sie hätte viele Aufgaben, aber es geht schleppend voran. Ein Kommentar.

„Schnellstmöglich“ steht in der Vorlage zur Gründung der Stadtentwicklungsgesellschaft aus dem Februar. Was heißt das? Klar ist: Wirtschaftsförderung, Projektentwicklung und Fachkräftemanagement stehen auf der Agenda der neuen SEG. Es gibt eine Menge zu tun in einer vom Brückenchaos geplagten Stadt, die schon sehr viel bessere Zeiten erlebt hat.

Es geht auch und vor allem um die Entwicklung der Innenstadt, um die großen, prominenten Leerstände – das Forum, das P&C-Gebäude. Lüdenscheid könnte so sehr Anschub brauchen gegen die allgemeine Misere, gegen die Tristesse.



Was bedeutet „schnellstmöglich“? Es scheint so, dass bei den Planern ein anderer Begriff von Zeit anzutreffen ist als beim Bürger, der sich Veränderungen im Stadtkern tatsächlich schnell wünschen würde. So wie er sich die schnelle Umsetzung eines Kommunalen Ordnungsdienstes wünschen würde. In Berlin sprechen alle vom neuen Deutschland-Tempo, das für eine Erhöhung der Geschwindigkeit steht. In Lüdenscheid regiert das Lüdenscheid-Tempo. Das steht nicht für die Beschleunigung von Prozessen. Im Gegenteil.



Die Verwaltung macht sich nicht einmal die Mühe, kleine Signale zu senden, die zeigen, dass man die Dinge prioritär behandelt, dass es weitergeht. Die Auswahl von Büroräumen, sie wäre ein solches Signal. Eine Vollzugsmeldung für die Gespräche mit der Kommunalaufsicht auch. Aber: nichts!



In der Vorlage aus dem Februar steht noch etwas: „In seiner Sitzung am 04. April 2022 hat der Rat der Stadt die Verwaltung aufgefordert, die Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) zügig vorzubereiten und hierbei Aufgaben und Zuständigkeiten, Rechtsform und Gesellschaftsstruktur sowie die personelle und finanzielle Ausstattung zu klären“, heißt es da. Gut 13 Monate ist das her. Zügig! Noch ein Begriff, der eigentlich eindeutig und in Lüdenscheid am Ende doch so relativ ist.